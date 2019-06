Favoritos a la Presidencia de Guatemala votan con llamado a la participación

EFE





Los cinco candidatos favoritos a la Presidencia de Guatemala, según los sondeos, acudieron este domingo a votar, con un llamado a la población para que acuda de forma masiva a las urnas en estos comicios presidenciales, legislativos y municipales.



La candidata más madrugadora fue la líder indígena y defensora de los derechos humanos Thelma Cabrera, que compite por la Presidencia con el partido Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP, izquierda). Esta mujer mam emitió su voto en su aldea natal, en Sibaná, El Asintal, ubicada en el departamento de Retalhuleu.



"Si ustedes ya fueron a ejercer su voto, felicitaciones. Pero también si no han ido, reflexionen, un voto consciente, que salga de sus corazones", sostuvo al recordar a todos aquellos que dieron su vida por la defensa de los pueblos, el territorio y la Madre Tierra: "El pueblo ha despertado y nunca va a callar".



Posteriormente, acudió a la Escuela José Antonio Salazar, en la capital, el aspirante a la Presidencia Edmond Mulet, del partido Humanista (centro), acompañado de su esposa Karen de Mulet.



"La crisis es profunda y es seria", dijo al invitar a todas las fuerzas, políticas, sociales y productivas a hacer un "acuerdo básico de consenso" para alcanzar el desarrollo porque, señaló el exdiplomático, un presidente solo y un partido político solo no lo van a lograr.



Sobre los actos de intimidación que se han registrado en algunos puntos del país y que obligaron a cancelar los comicios en el municipio de San Jorge, el aspirante pidió que las autoridades intervengan para calmar "los ánimos", aunque denunció que hay "narcoalcaldes y narcodiputados que no quieren soltar el poder".



A la salida, Mulet saludó a varios simpatizantes y dijo que confía en poder pasar a una segunda vuelta electoral, donde presumiblemente según todas las encuestas estará Sandra Torres, del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).



A su llegada al colegio Villa Verde, ubicado en la zona 15 de la capital, Torres exhortó a la población a hacer una elección "correcta y democrática", abogó por la "unidad nacional" para avanzar en la gobernabilidad y dejar la confrontación y se mostró confiada de pasar una posible segunda vuelta el 11 de agosto si ninguno de los candidatos consigue este domingo la mitad más uno de los votos.



La ex primera dama, que criticó la poca eficiencia y falta de transparencia del Gobierno de Jimmy Morales, resumió otra vez sus objetivos de campaña e hizo especial hincapié en la migración, un problema que considera que "trasciende fronteras" y que hay que atacar de raíz a través de las causas centrales, como la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades.



El exdirector de Presidios Alejandro Giammattei (Vamos,centroderecha) también pidió que "nadie se quede atrás" incluso los indecisos -el 48 % según las últimas encuestas-, para los que le pidió a Dios que los "ilumine".



Después de votar apuntó que esperará con ansia los resultados y que están "confiados en que el pueblo" les va a respaldar en las urnas: "No habrán sorpresas, sino sorprendidos en estas elecciones".



"Yo nunca he estado conforme con este país que tenemos, que se debate entre la miseria y la pobreza, uno de los más desiguales del mundo", señaló.



El último en acudir a las urnas fue Roberto Arzú, de la coalición ultraconservadora PAN-Podemos, quien acudió a la escuela José Miguel Vasconcelos, en la zona 10 de la capital, acompañado de sus hijos y de un convoy del partido.



El hijo del expresidente Álvaro Arzú aseguró que estará en la segunda vuelta del próximo 11 de agosto, pues "hay un entusiasmo muy grande" alrededor de su figura, y mencionó que se había "despegado" del tercer lugar, según sus números, por "cinco o seis puntos".



Lamentó que el Gobierno hubiera entregado "dádivas" a los votantes, pues eso era "la vieja política", una acusación que también le espetó a la candidata puntera en la intención de voto previo a la jornada de este domingo, Sandra Torres, al candidato Alejandro Giammattei y al oficialista Estuardo Galdámez (FCN-Nación).



"Aquí lo que necesitamos es una fiesta y no que estos candidatos acarreen votantes que al final de cuentas ni siquiera terminen votando por ellos", indicó.



Hasta 19 fórmulas presidenciales compiten en estos comicios, pero solo cinco encabezan las encuestas.



Todas ellas dan como primera en intención de voto, aunque sin la mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta, a Sandra Torres.



Y los cuatro siguientes, cuya posición varía según el sondeo, son Giammattei, Roberto Arzú, Mulet y Cabrera.