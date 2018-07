Familiares de tripulantes del submarino argentino piden agilizar búsqueda

EFE

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan -desaparecido en el océano Atlánico el pasado 15 de noviembre- marcharon hoy en Buenos Aires desde el Congreso hasta las puertas de la Casa Rosada para pedir la "búsqueda efectiva" de los submarinistas tras ocho meses sin resultados.



"Ocho meses sin respuesta alguna. Estamos pidiendo un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y que se hagan responsables el presidente (Mauricio Macri) y (el ministro de Defensa) Oscar Aguad", explicó a Efe Lucía Zunda, hermana de uno de los desaparecidos.



Con ese DNU "en una semana ya estaría contratada la empresa" para buscar el San Juan, ya que se agilizaría la licitación para elegir qué entidad se encargará del operativo, alegó a través de una conversación telefónica.



Los familiares esperan que este lunes la Armada Argentina, encargada de abrir la licitación, anuncie si "es o no una licitación corta".



Si no lo fuera, el proceso de selección podría durar hasta tres meses, añadió Zunda.



Durante el acto, los presentes leyeron los nombres de los desaparecidos, proyectaron videos y soltaron 44 globos.



Parte de los familiares de los submarinistas que desaparecieron a bordo del sumergible llevan dos semanas acampando en esa misma plaza por el mismo motivo.



En esas fechas, el Ejecutivo informó que se iba a convocar una nueva licitación para elegir qué empresa privada continuaría con la búsqueda del San Juan tras la cancelación de la preadjudicación a una compañía española.



Por otra parte, el Gobierno anunció esta semana la retirada de la recompensa económica de cerca de 3 millones de dólares ofrecida el pasado febrero para quien pudiera encontrar o aportar información significativa acerca del paradero del submarino.



El submarino ARA San Juan se perdió mientras viajaba desde la localidad austral de Ushuaia a la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.



Pese a que en el momento del accidente se ofrecieron a buscar la nave diversas embarcaciones de países extranjeros como Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, actualmente solo permanece activo en la operación un buque argentino que, según denuncian las familias, no cuenta con la tecnología adecuada para la tarea.



Los familiares y conocidos de los submarinistas convocaron también una concentración con la misma petición en la base naval de Mar del Plata, ubicada en la provincia de Buenos Aires.