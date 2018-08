El expresidente Pérez Molina se encuentra en "alto riesgo de salud"

EFE

El abogado César Calderón, uno de los defensores del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien está en prisión preventiva por varios casos de corrupción, aseguró hoy que su patrocinado está en "alto riesgo de salud" debido a su enfermedad y que por ello se recomienda que siga hospitalizado.



"Según informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) su condición es de alto riesgo. Recomiendan que se tengan todos los cuidados y que siga ingresado", aseguró el letrado en una conversación con Efe.



Pérez Molina, en prisión preventiva desde septiembre de 2015 por varios casos de corrupción, tuvo un "problema cardíaco" el martes por la tarde que provocó que su cardiodesfibrilador efectuará cuatro descargas de las seis de las que dispone.



El exmandatario -recluido en una cárcel que funciona dentro de la Brigada Militar de Mariscal Zavala, ubicada en la periferia de la capital- recibió el martes un golpe con un balón en el pecho mientras hacía deporte y se empezó a sentir mal, por lo que requirió asistencia médica.



"Su vida está en alto riesgo", enfatizó Calderón, quien dijo que la audiencia para reiterar la petición de arresto domiciliario fue fijada para el próximo mes de septiembre, pero la ven "muy lejana" y están estudiando que "la acerquen más".



El lunes, explicó, está previsto que revisen el aparato que tiene el exmandatario, que está "tranquilo" y "consciente".



El director del departamento técnico-científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Jorge Granados, explicó a Efe que el general retirado tiene una cardiomiopatía septal asimétrica, una enfermedad "heredada" para la que no hay un tratamiento "curativo" y solo el cardiodesfibralador que él tiene sirve para tratarla.



El doctor reconoció que su situación es de alto riesgo y agregó que puede presentar "arritmias ventriculares o auriculares" -una pérdida de ritmo del corazón- en cualquier momento, pero la situación ahora es más grave porque su aparato, instalado hace 14 años en Estados Unidos, ya solo tiene dos cargas.



"Este problema cardíaco genético tiene un tratamiento ideal, que es el que él tiene. No existe otro", expuso, pero habló de la necesidad de cambiar la batería o, "mejor aún", reponerlo por uno más moderno y más avanzado tecnológicamente.



"Hay una diferencia muy importante ahora que no había pasado nunca. El cardiodesfibrilador casi agotó su reserva de energía. Se quedó casi sin carga", explicó, y reconoció que el hospital donde está internado no tiene un cardiodesfibrilador externo, como anunció la Procuraduría de Derechos Humanos durante una verificación el martes.



Un hecho que a Granados le "sorprendió" porque hasta en el "peor hospital de Guatemala lo hay", pero insistió en que la recomendación es que por ahora se mantenga internado para poder vigilar su enfermedad.



"Ahorita, y una buena cantidad de tiempo, va a tener que estar dentro del hospital", zanjó.



Pérez Molina, presidente de Guatemala entre 2012 y 2015, estuvo ingresado en el Centro Médico Militar más de dos meses debido a padecimientos cardiacos pero el pasado 31 de julio el juez que lleva sus procesos, Miguel Ángel Gálvez, ordenó su reingresó en prisión, ya que los informes señalaban que podía seguir ahí con la atención médica.



Pérez Molina está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama de corrupción denominada "La Línea", una red dedicada a la defraudación aduanera desarticulada en abril del 2015 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).



Además de ese caso, está acusado en otros dos procesos más de corrupción conocidos como "Cooptación del Estado" y "TCQ", pero ninguna de las tres causas ha llegado aún a juicio.