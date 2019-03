Exjefe de finanzas del Ejército chileno es procesado por fraude al fisco

EFE

El exjefe de finanzas del Ejército chileno, general retirado Jozo Santic Palomino, fue procesado este lunes por los delitos de fraude al fisco por un monto de 88 millones de pesos (unos 134 mil dólares) y falsedad militar.



La determinación fue tomada por la jueza de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien lleva adelante las investigaciones al interior de la institución castrense y por la cual también procesó por malversación de 3.500 millones de pesos (unos 5,3 millones de dólares) al excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Aba.



La diligencia contra el extesorero del Ejército chileno se enmarca en las aristas de la investigación que instruye la magistrada denominadas "Tecnodata II" y "Tecnodata III", las que tienen que ver con órdenes de pago por insumos para fotocopiadoras que no fueron utilizados.



En ambas aristas, funcionarios de la Tesorería del Ejército consiguieron 60 facturas falsas, entre 2011 y 2013, con la empresa Tecnodata que, en su totalidad, sumaron un perjuicio de 88.178.948 pesos (unos 134 mil dólares).



Tras gestionar con funcionarios de Tesorería, la empresa obtenía los dineros de las facturas, se quedaba con el correspondiente IVA y el 15 por ciento del monto del documento, haciendo entrega de la diferencia en dinero o en bienes, que eran a "beneficio personal y de terceros, y en perjuicio del Ejército".



La institución chilena se ha visto salpicada en los últimos años por varios casos de fraude en los que incluso ya se han dictado condenas por estos ilícitos, la mayoría para altos oficiales



Según un informe publicado en agosto del 2016, un grupo de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).



Tras un juicio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con dinero de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la organización.



Asimismo, otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que dos coroneles no fueron sancionados, ya que se retiraron antes del fin del juicio.



Durante esa misma fecha, la versión impresa semanal de The Clinic destapó el llamado "Milicogate", al revelar que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno.



El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre, cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas.