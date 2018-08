Exfiscal general de Paraguay buscado por enriquecimiento ilícito se entrega

EFE

El exfiscal general del Estado de Paraguay Javier Díaz Verón se entregó hoy tras estar en paradero desconocido desde que el 13 de agosto la Fiscalía pidiera su detención por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.



Díaz Verón fue detenido al entregarse en el departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional y será conducido a la Fiscalía para luego ser presentado en el Palacio de Justicia, donde hoy está convocado para una audiencia de imposición de medidas, informó el Ministerio Público.



Su esposa, María Selva Morínigo, imputada por supuesto lavado de dinero y bajo la que también pesaba una orden de detención, se entregó este miércoles y el juez dictó su prisión preventiva.



Ingresó en la cárcel de mujeres de Asunción y se entregó también el día en que estaba convocada para una audiencia de imposición de medidas.



El ex fiscal general del Estado se enfrenta a penas de hasta 10 años de prisión si la Justicia demuestra que existió enriquecimiento ilícito.



La Fiscalía pidió el pasado 13 de agosto la detención de Díaz Verón por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y para su esposa por un supuesto lavado de dinero.



De acuerdo con la imputación, la pareja no justificó más de 3.763 millones de guaraníes (654.000 dólares) que presuntamente blanqueaban a través de, al menos, una empresa fantasma.



La Fiscalía también había ordenado el embargo de bienes del matrimonio.



Díaz Verón se apartó en enero de forma temporal del cargo tras la investigación abierta en su contra por la Fiscalía por una supuesta tenencia de terrenos en el Chaco que figuran a nombre de su suegra y por la adquisición de cabezas de ganado no reflejada en su declaración pública de bienes.