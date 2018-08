Exdirector de la CIA acusa a Trump que querer "amedrentar" a voces críticas

"Trump claramente se ha vuelto cada vez más desesperado para protegerse a sí mismo y a aquellos cercanos a él, que es por lo que ha tomado la decisión política de retirar mi credencial de acceso en un intento de amedrentar y acallar a otros que puedan atreverse a desafiarle", dijo Brennan en un artículo publicado en The New York Times.



Asimismo, el exdirector de la CIA entre 2013 y 2017, bajo el mandato del expresidente Barack Obama, recalcó que el rechazo de Trump a las acusaciones de conspiración con Rusia en las elecciones de 2016 es una "porquería".



El fiscal especial Robert Mueller dirige una investigación acerca de los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin para desacreditar a su rival, la demócrata Hillary Clinton, en las elecciones de 2016, algo que el mandatario ha rechazado repetidamente.



Brennan replicaba así a Trump, quien justificó la supresión de las credenciales por una serie de comentarios "indignantes y sin fundamento" en varios medios de comunicación y el comportamiento "errático" del exjefe de inteligencia estadounidense.



La Casa Blanca agregó que el mandatario ordenó la revisión de las credenciales de otros ex altos cargos de seguridad, como James Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional; y del exdirector del FBI James Comey, quienes también han cargado abiertamente contra las políticas del mandatario.