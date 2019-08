Estados Unidos castigará a países que tengan relaciones con Venezuela

Servicios internacionales

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó este martes que Estados Unidos impondrá sanciones contra los países que mantengan relaciones comerciales o políticas con el Gobierno venezolano.

De acuerdo a reportes de la agencia Efe, en una rueda de prensa improvisada a la salida de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, reunión realizada en la ciudad peruana de Lima, Bolton colocó las "línea rojas" para el resto de Estados que tengan vínculos con Caracas: "O haces negocios con Venezuela o haces negocios con EEUU", sentenció Bolton.

La Casa Blanca arreció ayer las medidas contra el país sudamericano, luego de que el presidente Donald Trump firmara un decreto que impone un bloqueo a los bienes de Venezuela en suelo estadounidense, una medida que adquiere alcances extraterritoriales luego de que EEUU amenazar al resto de naciones con represalias de incumplir su decisión.

"Una forma de resumirlo es, para un negocio: ¿Quieres hacer negocios en Venezuela o quieres hacerlos con los EE.UU? Creo que para cualquier empresa internacional, ya sea en EE.UU, o Europa, o en donde estén, sus consejos de dirección y sus accionistas se estarán preguntando a sus gerentes si merece la pena arriesgar, por un goteo de ingreso de un Gobierno ilegítimo, sus negocios en los EE.UU", afirmó Boltón.

En ese sentido, recordó que las nuevas sanciones se extienden ahora a "todo lo que tenga que ver con el Gobierno de (Nicolás) Maduro, en todos sus aspectos".



"Y quizás mas importante, extiende la autoridad a poner sanciones a todos que cooperen, o asistan o ayuden a cualquier elemento del Gobierno de Venezuela. Y eso cubre a cualquier entidad extranjera, corporación o persona que contribuya a mantener a Maduro", añadió.

Bolton, uno de los principales estrategas de la ofensiva de Wahsington sobre Venezuela, participó este martes en la Conferencia impulsada en Perú, que pretendía alcanzar consensos sobre la situación en Venezuela con la invitación de más de 57 países, mismo que no llegaron a alcanzarse luego de que algunos países europeos y latinoamericanos se retiraran antes o no participaran en el Foro.



Si bien, previamente se había informado que no participarían representantes del líder opositor y autoproclamado “mandatario interino” de Venezuela, Juan Guaidó – el Gobierno de Maduro rechazó mandar algún envíado-, finalmente designados de la oposición tuvieron parte en el evento.

Ante este situación, fuentes diplomáticas indicaron a Efe que la participación de los enviados de Guaidó, unida a las sanciones unilaterales impuestas por EEUU, causó que varios países europeos decidieran no participar en un encuentro preliminar al Foro.

Uruguay y México, que también estaban anunciados en un principio, ni siquiera aparecieron en el foro principal.

Desde que EEUU reconoció en enero a Guaidó como "presidente" de Venezuela, el Gobierno de Trump también ha impuesto sanciones contra cerca de un centenar de personas y entidades vinculadas al Ejecutivo de Maduro, además de restringir el comercio de oro venezolano y sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).