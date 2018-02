Estados Unidos y Argentina estudian sanción petrolera a Venezuela

"Uno de los aspectos que se considera al sancionar el petróleo es cuáles serían las consecuencias sobre el pueblo venezolano. Al no hacer nada, es también pedir que el pueblo venezolano siga sufriendo", aseguró Tillerson en una rueda de prensa junto a Faurie en la sede del Ministerio de Exteriores argentino.



Tras mantener un encuentro privado, ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha medidas que frenen la "deriva autoritaria" que ha tomado el Gobierno venezolano.



En concreto, el jefe de la diplomacia estadounidense reveló que están estudiando "sancionar el petróleo", prohibir su venta en Estados Unidos o "refinar productos que vengan de Venezuela".



"No podemos permitir la destrucción de Venezuela", aseveró antes de insistir en que el "desacuerdo" de Argentina y Estados Unidos es "con el régimen" de Maduro y no con los ciudadanos, que están "sufriendo enormemente".



Por ello insistió en que, antes de poner en marcha medidas de este tipo, es esencial analizar cuáles serían sus efectos en el pueblo y en otros países de la región para tener "cuidado de no afectarlos negativamente".



Con él coincidió Faurie, quien apuntó que "controlar el financiamiento" del país caribeño es una herramienta "absolutamente importante" que han considerado ambos durante su encuentro.



En ese sentido, también insistió en que antes de tomar medidas en torno a las ventas y el comerció del petróleo es esencial realizar un "monitoreo preciso" sobre su impacto, de forma que haya un "justo balance de lo que necesita la nación venezolana y lo que está siendo utilizado por los dirigentes venezolanos".



"El compromiso de Argentina con la recuperación de la democracia y la plena vigencia de las instituciones y estructuras en las que se asienta un régimen democrático es indeclinable", aseguró.



Sobre la posibilidad de impedir la participación de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril en Lima, tanto Faurie como Tillerson aseguraron que respetarán la decisión del país anfitrión y destacaron que no pretenden condicionar su postura.



"Va a ser un desafío, obviamente, ver cómo se pueden tener conversaciones productivas porque no sabemos cuál va a ser el temario y la participación que tendrán los venezolanos en la reunión", admitió el secretario de Estado norteamericano.



La visita de Tillerson a Argentina arrancó el sábado, en la Patagonia, y concluirá este lunes en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, donde lo recibirá el mandatario Mauricio Macri. EFE