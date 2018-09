Estado brasileño niega acuerdo con Maduro para ayudar a repatriar venezolanos

En un oficio enviado a la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC, por su sigla en portugués), el Gobierno regional de Roraima señaló que no formalizó ningún acuerdo con el mandatario venezolano que incluyera el transporte de ciudadanos venezolanos desde Boa Vista, capital de Roraima, a la ciudad fronteriza de Pacaraima, según divulgó en su portal el Ministerio Público Federal.



La respuesta se dio luego de que la PFDC le solicitara al Gobierno de Roraima aclarar informaciones divulgadas por la prensa brasileña relacionadas con un supuesto compromiso pactado por la gobernadora Suely Campos durante la reunión que tuvo con el presidente de Venezuela el pasado 20 de septiembre en Caracas.



De acuerdo con lo divulgado por los medios de comunicación, durante esa reunión la gobernadora Campos se comprometió a ofrecer autobuses para llevar a inmigrantes venezolanos desde la capital de Roraima hasta Pacaraima.



Tras llegar a la ciudad fronteriza, los ciudadanos venezolanos continuarían el viaje con apoyo del Gobierno de Maduro dentro del programa llamado Vuelta a la Patria.



Boa Vista, capital de uno de los Estados más pobres del país, se ha convertido en el principal destino de los inmigrantes que ingresan por tierra a Brasil para huir de la crisis económica, política y social en Venezuela.



De acuerdo con los datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre por la localidad de Pacaraima, pero algo más de la mitad (79.402) ya han abandonado el territorio nacional, de los cuales 54.560 salieron por fronteras terrestres y los otros 24.842 tomaron vuelos internacionales.



"No hubo la formalización de ningún acuerdo para el transporte de ciudadanos venezolanos de la ciudad de Boa Vista para Pacaraima. El encuentro entre la gobernadora del Estado y el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro tuvo como agenda los asuntos energéticos", señala la nota enviada por el Gobierno de Roraima y firmada por el Secretario Jefe de la Casa Civil, Frederico Bastos Linhares



En el oficio, el funcionario regional explicó que el encuentro buscaba la posibilidad de que la estatal brasileña Eletrobras pueda realizar el mantenimiento de la línea de transmisión de la central hidroeléctrica Guri, en Venezuela.



Esta hidroeléctrica abastece a 10 de los 15 municipios de Roraima, que sufre con una rutina de interrupciones constantes en el suministro de energía.



Roraima es el único de los 27 estados de Brasil que no está conectado al Sistema de Interconexión Nacional, por lo que tan sólo puede ser abastecida con la energía venezolana o con la generada por sus cuatro termoeléctricas.



Ayer, el Gobierno brasileño decidió suspender hasta nueva orden la importación de energía venezolana con la que se abastecía Roraima, por considerar más confiable atender la demanda regional con la electricidad producida por cuatro termoeléctricas nacionales.