Empresarios de Honduras instan a Gobierno y manifestantes a solucionar crisis

"Responsablemente estamos haciendo ver que la crisis que el país tiene en este momento hay que ponerle un alto haciendo uso del racionamiento", dijo el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, en rueda de prensa, acompañado de otros directivos del organismo.



Enfatizó que "atentar contra la economía del país destruyendo contenedores, propiedad privada y pública e impidiendo el desarrollo normal de la economía no beneficia a ningún sector".



El caos y el vandalismo genera "despidos, confrontación entre los hondureños", señaló Ruiz, quien dijo que el Cohep asume el compromiso de "ser propositivo de buscar y plantear soluciones claras y concretas" que respondan a "los intereses nacionales".



La confrontación registrada la última semana, añadió Ruiz, lo único que genera "es desorden", por lo que hizo un llamamiento al Gobierno y directivos de maestros y el Colegio Médico a "mantener la cordura" y regresar a las mesas de negociaciones para resolver la crisis.



El expresidente de los empresarios cuestionó "la tardanza" del Gobierno para derogar los decretos ejecutivos, así como la insistencia de maestros y médicos por seguir en paro de labores.



La protesta "no va a llevar a ninguna salida viable para beneficio de la salud y la educación del pueblo hondureño porque no se está atendiendo ninguno de los dos sectores", destacó.



Pese a que el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández derogó el domingo dos decretos relacionados con los servicios de educación y salud, médicos y maestros del sector público se mantienen en paro desde el jueves y han condicionado el diálogo a que el Ejecutivo cumpla con una serie de exigencias.



Entre esas peticiones figuran las garantías que permitirán la "participación activa" de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, que aglutina a médicos y maestros.



La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, dijo hoy a periodistas que la agenda del diálogo "no va poder ser impuesta por el Gobierno, tendrá que ser conjunta" con médicos y docentes.



El diálogo debe dar "soluciones, no podemos continuar aceptando a los interlocutores que el Gobierno prácticamente ha decidido, nosotros desconocemos a esas personas", subrayó Figueroa.



Enfatizó que la Plataforma por la Defensa analizará la posibilidad de retornar el miércoles a sus labores, siempre y cuando el Gobierno los invite de manera formal y por escrito al diálogo.



Figueroa señaló que las personas que participen en el diálogo deben tener "capacidades técnicas suficientes para hacer los planteamientos" y que el proceso "dé soluciones".



El diálogo debe ser "transparente, televisado a la población hondureña para que lo que se plantee quede bien evidenciado lo que se está planteando".



Debido a las protestas violentas, la empresa estadounidense Standard Fruit de Honduras, subsidiaria de Dole Food Company, informó hoy de la suspensión de los contratos de al menos 3.000 trabajadores.



La suspensión de los contratos fue informada por Dole en una carta enviada por el gerente de Relaciones Laborales, Mauricio Romero, al presidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Fruit Company (Sutrafsco), José Alfredo Jiménez, con copia a la Secretaría de Trabajo.



Una treintena de contenedores de Standard Fruit de Honduras fueron quemados el sábado en el departamento de Colón, en el Caribe del país, durante una protesta como parte del paro promovido por maestros y médicos