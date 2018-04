Ejército de Brasil interviene en polémica frente al juicio de Lula

Servicios internacionales

En medio de la alta tension frente al juicio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el pronunciamiento de un alto mando del Ejértcito brasileño, despertó la polémica y críticas de diferentes sectores de la sociedad en Brasil, ante una aparente"intervención" de los militares en los asuntos judiciales.

El mensaje que desató la controversia fue del comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, que manifestó su "repudio a la impunidad" en vísperas del juicio que hoy define la suerte de Lula da Silva, situación que ha sido matizada tanto por el Gobierno como por los aliados del exmandatario que intentaron restarle importancia, según reportó EFE.

"Aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia", dijo el máximo comandante del Ejército en la red social.

La declaración del militar en su cuenta de Twitter, fue respaldada rápidamente por varios de sus subordinados, fue interpretada por algunos congresistas como una indebida presión sobre los miembros de la Corte Suprema que juzgan este miércoles el recurso presentado por la defensa del expresidente y, por otros, como una amenaza de golpe de Estado.



La crítica más contundente a la aparente amenaza del general partió del exprocurador general de la República Rodrigo Janot, para quien la declaración no fue "buena". "Si es lo que parece, otro 1964 será inaceptable", dijo Janot en referencia al golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Brasil (1964-1985).



Igualmente emitieron su alerta organizaciones como Amnistía Internacional y un grupo de 150 juristas, abogados y defensores públicos, que, en un manifiesto, rechazaron "declaraciones que evocan actos de fuerza y configuran una clara interferencia en la Corte Suprema, algo que no ocurría desde la dictadura militar".



"Las declaraciones son una grave afrenta a la independencia de los poderes, al debido proceso legal, una amenaza al estado democrático de derecho y señalan un desvío del papel de las Fuerzas Armadas en Brasil", señaló Amnistía Internacional en un comunicado.



Pero fue el propio Gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT), la formación de izquierda liderada por Lula, los que más se esforzaron por restarle poder a la declaración del oficial.



El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, que hasta febrero pasado era superior de Villas Boas como ministro de Defensa, fue uno de los pocos miembros del Gobierno en pronunciarse y lo hizo para defender el carácter democrático del militar.



"Las palabras del general Villas Boas representan básicamente la defensa de la institucionalidad, la defensa de la Constitución y, sobre todo, la noción de que la regla del juego es para ser cumplida y que tiene que ser aceptada", afirmó el ministro.



"Cuando él recuerda que el Ejército está atento a su papel institucional, recuerda que el papel institucional de las Fuerzas Armadas está definido en la Constitución", agregó Jungmann, quien dijo haber elogiado el comentario del general en un encuentro que tuvo con el comandante del Ejército este mismo miércoles.



El ministro afirmo que las fuerzas políticas que quieren un "retorno al pasado" (en referencia al régimen militar) son "absolutamente minoritarias" y descartó la posibilidad de un golpe militar en Brasil. "De 0 a 10, la posibilidad es -1. No hay la menor posibilidad. Las Fuerzas Armadas son un activo democrático hoy", dijo.

PRESIONES A LOS JUECES



Por su parte, la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, acusó a la red Globo de televisión de tergiversar la declaración del oficial en un intento de presionar a los magistrados para que se pronuncien contra el hábeas corpus solicitado por Lula.



"Es escandalosa la presión de la red Globo... Llegaron al colmo de asociar una declaración del comandante del Ejército al juicio marcado para hoy", aseguró la senadora en un comunicado.



"Así como lo defendió el general Villas Boas en las redes sociales, nosotros del PT siempre combatimos la impunidad y respetamos la Constitución, incluso en lo que se refiere al papel de las Fuerzas Armadas definido en la Constitución", agrega la nota.



Otro en restarle importancia a la declaración del oficial fue el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, teniente brigadier del aire Nivaldo Luiz Rossato, quien defendió el respeto a la Constitución en medio de la polarización del país por el juicio a Lula.



"En estos días críticos para el país, nuestro pueblo está polarizado, influenciado por diversos factores. Por eso es muy importante que todos nosotros, militares activos o de la reserva, integrantes de las Fuerzas Armadas, sigamos fielmente la Constitución", aseguró el alto oficial en una nota enviada a sus subordinados y divulgada por la Fuerza Aérea.



En una aparente crítica a Villas Boas, Rossato dijo que los militares tienen que defender la Constitución "sin emocionarnos al punto de colocar nuestra convicciones personales por encima de aquellas de las instituciones".