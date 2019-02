EEUU "respaldará" a Colombia si es "amenazada" por Venezuela

EFE

EEl vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió este lunes en Bogotá que si alguien amenaza a Colombia por su defensa de la democracia en Venezuela "enfrentará la determinación" de su país, al tiempo que anunció sanciones para el régimen de Nicolás Maduro.



"Permítanme decir a todos que los que amenacen a nuestro amigo por esta posición en la defensa de la democracia, sepan esto: Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos", dijo Pence al intervenir en una reunión del Grupo de Lima.



Pence aprovechó su intervención para anunciar nuevas y mayores sanciones económicas y diplomáticas contra Venezuela.



"Ha llegado la hora y para respaldarlos (a los países del Grupo de Lima) en estos esfuerzos por instrucciones del presidente Donald Trump a partir de hoy Estados Unidos impondrá sanciones adicionales sobre funcionarios" de Maduro, entre ellos tres gobernadores de estados vecinos de Colombia, indicó el vicepresidente.



Explicó que esos funcionarios bloquearon la entrada de la ayuda humanitaria para los miles de venezolanos que necesitan comida y medicinas.



Ellos, explicó, "suprimieron manifestaciones pacíficas" mientras "el tirano bailaba en Caracas", en alusión a Maduro.



Asimismo, Pence añadió que la Administración Trump impondrá en breve "mayores sanciones sobre las redes financieras del régimen" y dijo que seguirán trabajando "para encontrar hasta el último dólar que han robado" y trabajarán "para devolver ese dinero al pueblo venezolano".



Del mismo modo, Pence pidió este lunes a los militares venezolanos que "tomen la bandera de la democracia" y apoyen a Juan Guaidó, de quien afirmó: "no busca venganza".



"Para todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas hoy, si toman la bandera de la democracia, el presidente Guaidó y su Gobierno, así como el Gobierno de Estados Unidos acogerán su respaldo y le darán alivio de las sanciones que han sido adoptadas", puntualizó.



Durante su intervención Pence fue enfático al sostener que "Nicolás Maduro es un usurpador, que debe irse. La lucha en Venezuela es entre la libertad y la democracia, la opresión y la libertad, entre el sufrimiento de millones de venezolanos y el deseo de recuperar la libertad".



El enviado de Trump a la cumbre del Grupo de Lima pidió también a los Gobiernos que respaldan a Maduro que le retiren el apoyo porque, de lo contrario, quedarán "aislados en el mundo".



"No puede haber espectadores en Venezuela. Tras la brutalidad que el mundo vio el sábado, los instamos a reconsiderar el apoyo al tirano. Únanse al pueblo venezolano y retiren el respaldo al régimen de Maduro", manifestó.



El sábado anterior se llevó a cabo el primer intento de envío masivo de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia.



Según distintas fuentes, los disturbios en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil por donde se intentó pasar ayuda humanitaria dejaron este fin de semana por lo menos cuatro muertos y cerca de 300 heridos, mientras que la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, confirmó que más de 120 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas han desertado en este país.



Venezuela, rico en petróleo, vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.



El Grupo de Lima se reúne este lunes en Bogotá, con la presencia de Pence y de Juan Guaidó, quien en enero pasado se proclamó mandatario interino de Venezuela, para estrechar el "cerco diplomático" a Maduro.