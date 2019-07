EEUU quiere que llegada a la Luna sirva de ejemplo en la nueva carrera espacial

EFE





Cuando se cumplen este sábado 50 años de la llegada del hombre a la Luna, Estados Unidos quiere que aquella gesta por la que el país se impuso a la Unión Soviética sirva de ejemplo y acicate para reafirmar su dominio en la nueva carrera espacial, con la llegada del hombre a Marte como objetivo.



Desde hace días EE.UU. presume y celebra el hito logrado hace 50 años por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, los primeros hombres en pasear por la Luna, en la que fue una dura derrota a los soviéticos que hasta entonces lideraban la carrera espacial gracias al Spútnik y Yuri Gagarin, el primer hombre en volar al espacio.



Y, en una declaración con motivo de este cincuentenario, el presidente Donald Trump se comprometió tomar como ejemplo este hito para iniciar una "nueva era de exploración" en la que ampliarán el "espíritu pionero" de EE.UU. a los "confines más lejanos del cosmos".



Para lograrlo, espera que la misión Artemisa lleve a un hombre y una mujer a la superficie lunar en 2024 como paso previo al "siguiente salto gigante", la llegada a Marte con la que el país quiere restablecer su dominio y liderazgo en el espacio.



Trump destacó que el éxito del Apolo 11 "fue una demostración espectacular de la destreza técnica y el liderazgo espacial" de Estados Unidos y "sirvió como un ejemplo perdurable de lo que se puede lograr".



Este fue el mensaje que trasladó también el vicepresidente, Mike Pence, en su visita este sábado al Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, desde donde despegó la misión que acabaría con Armstrong y Aldrin en la Luna mientras el tercer astronauta de la misión, Michael Collins, aguardaba en el cohete orbitando el satélite natural.



Acompañado de Aldrin y Rick Armstrong, hijo del primer hombre en pisar a Luna, Pence calificó de "héroes" a los astronautas del programa Apolo, que, dijo, inspirará el nuevo impulso espacial de EE.UU., que ha aumentado el presupuesto de la NASA para este fin.



"El destino de EE.UU. es liderar la aventura hacia lo desconocido", dijo Pence, que destacó que este país volverá a "asombrar" al mundo con sus éxitos espaciales.



Para ello, dijo, EE.UU. será el primero en regresar a la Luna en un plazo de cinco años, y lo hará no para estar unas horas, sino "para quedarse", y avanzar en tecnología que permita llegar a Marte con una nueva generación de cohetes que haga el viaje en meses y no años, como en la actualidad.



Pence hacía mención a los planes de la NASA de regresar al satélite terrestre en 2024, establecer una base lunar permanente en 2028 y llevar al primer hombre a Marte en la década de los años 30 de este siglo.



En concreto, dijo que la misión Artemis 1 va por buen camino y que la nave lunar Orion está lista para iniciar los preparativos para regresar a la Luna para entonces y avanzar en el nuevo impulso de la actual carrera espacial.



Si hace medio siglo las prisas venían por el dominio soviético, ahora hay nuevos rivales y China ya anunció en enero pasado que la sonda Chang'e se había posado en la cara oculta de la Luna, la primera vez en la historia que eso se conseguía.



Pero mientras la nueva carrera espacial se acentúa, este sábado es día de celebración con actos y homenajes en numerosas ciudades del país y en programas especiales de televisión.



El propio canal de la NASA retransmite los videos originales del aterrizaje en el satélite terrestre y del primer paseo lunar de Armstrong y Aldrin, que comenzó a las 22.56 hora del este de Estados Unidos (02.56 GMT del domingo).



Fue entonces cuando Armstrong dijo la frase "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la Humanidad" nada más pisar por primera vez la Luna.



Al otro lado de la comunicación estaba Charlie Duke en la sala de control de la NASA en Houston. Esta semana el también astronauta dijo que no sabía que Armstrong fuera a decir nada en especial, pero que aquella frase resultó "absolutamente perfecta".



En la misma ciudad texana, en el parque Discovery Green se proyectará el documental "Apollo 11", mientras que en el Kennedy Center de Washington se celebrará un tributo a la gesta con la actuación musical del cantautor Pharrell Williams, entre otros.



No lejos de allí, en el monumento dedicado a George Washington, que preside la explanada del National Mall, se proyecta todas estas noches y a tamaño real el despegue del cohete Saturno V que llevó al espacio al Apolo 11 para orgullo de unos estadounidenses que quieren volver a presumir de liderar la exploración espacial.