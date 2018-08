EE.UU. podría escoger hoy a su primera aspirante transgénero para gobernación

Mientras trabajaba en una compañía de energía, Hallquist se convirtió en la primera directora ejecutiva de una empresa en hacerse un cambio de sexo, un proceso para el que no abandonó su puesto.



"Mi camino para ser mi yo auténtico ciertamente no fue fácil", dijo este año en un acto de campaña.



"Sin embargo, siempre ha sido importante para mí vivir abierta y honestamente. Escogí la transición de una manera muy pública porque sentí que se lo debía a aquellos en la Cooperativa Vermont Electric que confiaron en mí", aseguró al lanzar su carrera política.



Hallquist se enfrenta hoy a otros tres demócratas que buscan la victoria en las primarias, cuyo ganador tendrá que medirse previsiblemente con Phil Scott, actual gobernador del Vermont, que busca la reelección.



Una encuesta de julio publicada por los medios públicos estatales sugiere que la carrera para derrocar a Scott, en caso de que gane su propia primaria, podría ser impredecible, y la mayoría de los votantes dijeron hace tan solo unas semanas que no estaban familiarizados con sus rivales.



Hallquist, sin embargo, obtuvo los mejores números a la hora de dilucidarse si era conocida o no entre los votantes, con un 41 %, 12 puntos porcentuales por delante de su colega demócrata Brenda Siegel.



Así, Hallquist es una de los más de 400 candidatos LGBTI que se presentan en este ciclo electoral a todos los niveles políticos, un récord según el Victory Institute, dedicado a impulsar los derechos de esa comunidad.



Estados Unidos celebra elecciones legislativas el próximo noviembre, en las que se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 miembros del Senado y un puñado de gobernaciones, así como diversas elecciones estatales y locales.