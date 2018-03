EEUU dice que marcha de Tillerson no afectará el encuentro entre Trump y Kim

EFE

online@laestrella.com.pa



Estados Unidos confirmó hoy que aún no existe una fecha concreta para la celebración de una cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, y aseguró que el reciente cese del secretario de Estado, Rex Tillerson, no afectará al encuentro.



"Que Tillerson se marche no significa que pulsemos el botón de pausa", aseguró hoy la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, durante una rueda de prensa celebrada en Washington.



La salida de Tillerson del Gabinete ha generado una gran controversia en el país, tanto por las formas como por el momento.



Fue el propio presidente Donald Trump quien anunció su cese mediante un mensaje de Twitter el pasado martes, horas después de que el máximo responsable de la cartera de Exteriores regresara a Washington tras un viaje oficial por África.



De hecho, el anuncio de la reunión entre Trump y Kim Jong-un se produjo el pasado jueves, después de que una delegación del Gobierno de Corea del Sur fuera recibida en la Casa Blanca, donde transmitió al presidente estadounidense la disposición del líder norcoreano ha reunirse el próximo mes de abril.



"Tenemos mucha gente que mantiene relaciones y ha negociado con Corea del Norte", dijo Nauert, quien aseveró además que los preparativos para el encuentro están en marcha, a pesar de que aún no se ha establecido una fecha concreta.



Asimismo, al ser preguntada sobre si la decisión del embajador estadounidense en Corea del Sur, Joseph Yun, de abandonar su cargo alegando "motivos personales" podría complicar las gestiones de cara a la celebración del encuentro entre los líderes, Nauert insistió en que el aparato diplomático estadounidense está "por encima" de cualquier individuo.



"Muchos de vosotros (periodistas) me habéis hecho un millón de preguntas sobre Yun, como si se tratara del segundo advenimiento de Jesucristo", ironizó la funcionaria, quien insistió en que los detalles del encuentro entre Trump y Kim Jong-un depende, en gran medida, de la gente que está trabajando "en la sombra y que no acapara los focos".