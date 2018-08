Editorial de NYT apela a ciudadanos contra Trump: La prensa libre te necesita

Respondiendo a una llamada de The Boston Globe, cientos de periódicos, desde grandes diarios hasta pequeños semanarios locales, se han unido para recordar a los lectores el valor de la prensa libre de Estados Unidos.



El objetivo es crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente Donald Trump, que llegó a llamar a la prensa "el enemigo del pueblo estadounidense".



El editorial del Times arranca con una referencia histórica, cuando en 1787, el año en que se adoptó la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió a un amigo: "Si tuviera que decidir si debemos tener un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, no dudaría en preferir lo segundo".



"Veinte años después, después de soportar la supervisión de la prensa desde el interior de la Casa Blanca, estaba menos seguro de su valor. 'Ahora no se puede creer nada que se vea en un periódico'", escribió Jefferson.



Según el editorial, "en 2018 algunos de los ataques más dañinos provienen de funcionarios del Gobierno. Criticar a los medios de comunicación, por minimizar o exagerar las historias, por hacer algo mal, es totalmente correcto".



"Los periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro trabajo. Pero insistir en que las verdades que no te gustan son 'noticias falsas' es peligroso para la pureza de la democracia. Y llamar a los periodistas el 'enemigo del pueblo' es peligroso", añade.