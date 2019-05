Duque y Moreno abogan por profundizar la integración de la Comunidad Andina

EFE





Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Lenín Moreno, abogaron por profundizar la integración de la Comunidad Andina (CAN), organismo que integran junto a Bolivia y Perú y que este domingo cumple 50 años de su creación.



Antes de viajar a Lima para celebrar las bodas de oro de la CAN, los dos mandatarios destacaron en sendos mensajes difundidos por la Secretaría General del organismo los logros alcanzados en estas cinco décadas de existencia, especialmente en el libre tránsito de personas y mercancías.



"A pesar de las dificultades que hemos encontrado en el camino, somos países más fuertes, y mejor preparados para enfrentar los retos de un mundo globalizado. Tenemos una historia y un futuro común. Ahí radica la fuerza de la integración regional", destacó Duque.



El mandatario colombiano auguró que "la CAN seguirá siendo un referente y un espacio donde seguiremos construyendo el porvenir de los países andinos".



Duque apuntó al comercio, la cooperación sectorial, el dinamismo económico y la ciencia y tecnología para hacer de la integración de los países andinos "un camino real de oportunidades".



El gobernante recordó que fue en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias donde hace medio siglo se suscribió el acuerdo que creó la Comunidad Andina, "una alianza para trabajar y colaborar conjuntamente por el desarrollo de los países andinos, acelerar el crecimiento y fortalecer los vínculos a nivel internacional".



Por su parte, Lenín Moreno afirmó que "la CAN está a la punta de los nuevos vientos de integración, que ha vuelto la mirada al ser humano, a los derechos, a la inclusión y a los más necesitados como principal prioridad".



El presidente de Ecuador aseveró que "la real integración lograda por la Comunidad Andina se trata de trabajar juntos, cooperar y apoyarnos como buenos vecinos". "En definitiva, pensar y actuar como hermanos que somos y seguir fortaleciéndonos en beneficios de nuestros pueblos", agregó.



Moreno anticipó que "en poco tiempo" la Comunidad Andina tendrá un mercado integrado de tarifas de 'roaming' internacional para la telefonía móvil.



"También trabajamos en temas de interconexión eléctrica, transporte, gestión de desastres, cooperación, salud, propiedad intelectual y otros asuntos que nos comprometen a todos", enumeró Moreno.



El gobernante ecuatoriano recordó que era un adolescente cuando se creó el Pacto Andino, que luego se llamó Comunidad Andina, y reconoció que entonces causaba asombro cuando se hablaba de una ciudadanía andina.



"Ahora ya viajamos sin visa ni pasaporte por nuestra gran nación de 110 millones de habitantes. El 100 % de los productos de origen andino circula libremente sin pagar aranceles y contamos con normas comunitarias y políticas en temas de interés común que deben seguir implementándose", valoró.



Moreno recordó que al comienzo "los países vecinos resultaron un tanto ajenos y hasta lejanos, y hasta había enemistades", pero precisó que actualmente todos ellos se enriquecen de esa diversidad y se maravillan con las distintas culturas, riquezas naturales y arquitectura patrimonial.



"Recordar que nos une una cordillera y un mismo pasado. Somos una misma historia y tenemos un mismo idioma. Ahora en el siglo XXI estamos cobijados por una misma bandera, la de la integración; y un mismo objetivo, la solidaridad; y una sola visión, el ser humano", concluyó Moreno.



Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pari, deseó larga vida a la Comunidad Andina por considerarlo "el espacio ideal" para la integración de los pueblos de los cuatro países.



Pari resaltó que "la CAN supo mantener su institucionalidad pese a los diferentes cambios políticos, sociales y económicos" y "es el único espacio de integración que tiene carácter supranacional".



"Para Bolivia, la CAN representa el principal destino de nuestras exportaciones con valor agregado, beneficiando de manera directa a los productores y exportadores", apostilló Pari.



El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, afirmó que el futuro de la CAN pasa por mayor integración y cohesión sobre los ejes económicos y sociales "para brindar beneficios concretos y tangibles para el ciudadano de a pie".



Lima albergará este domingo las celebraciones por los 50 años de la Comunidad Andina con una cumbre de los presidentes de los cuatro países que será precedida por una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores.