Duque escucha a comunidades colombianas en primer "Taller construyendo país"

En el Coliseo de Ferias y Exposiciones de Girardot se congregaron cientos de personas que llegaron de los diferentes municipios de Cundinamarca a manifestarle al mandatario y a todo su gabinete inquietudes sobre temas como vivienda, salud, educación y emprendimiento, entre otros.



Participaron también el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el alcalde de Girardot, César Villalba, entre otros, quienes le contaron al jefe de Estado los problemas que aquejan a esa región.



También estuvieron integrantes de las juntas de acción comunal, alcaldes locales, gremios, representantes de grupos juveniles y líderes de la Comunidad, así como el defensor del pueblo, Carlos Negret.



El primer taller se prolongó por más de siete horas y en él hubo un diálogo del mandatario y su gabinete con representantes de los diferentes sectores, con quienes se comprometió a impulsar iniciativas sobre varios temas.



Una de ellas está relacionada con promover a Girardot y a la región del Alto Magdalena como un clúster de industrias creativas alrededor de cine.



Se trató además la protección de los derechos de los líderes sexuales y la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales), entre otros, así como el estado del servicio de salud en Girardot.



El jefe de Estado afirmó al inicio al taller que en estos eventos se buscará recuperar "el diálogo social" para enfrentar las dificultades que se viven en las regiones de manera conjunta con las comunidades.



"El Estado tiene que llegar a la comunidad, no puede llegar con espíritu milagroso, tiene que llegar a buscar soluciones con las autoridades locales y departamentales, con el sector privado, con los líderes sociales y comunitarios, las madres cabezas de familia y con los emprendedores", afirmó.



La metodología, según el mandatario, es escuchar "porque el nuevo liderazgo, la nueva política, la nueva gestión pública debe empezar por escuchar al ciudadano, ya no más monólogo, se trata de que esto sea un diálogo fraterno con la comunidad".



"Me honra empezar este taller invitándolos a esa construcción, a esa construcción de país, a que cada uno de ustedes se sienta corresponsable de ese trabajo, porque este país lo tenemos que sacar adelante entre todos", destacó.



En ese sentido, el presidente señaló que para "construir país" es necesario que los colombianos se concentren en las cosas que los unen y no en las que los dividen.



"El objetivo es empezar ese diálogo social semanalmente, recorriendo los territorios, escuchando las realidades de los territorios de Colombia, invitando a que todos los actores de nuestra sociedad no solamente nos planteen sus preocupaciones, sus desafíos sino que también nos planteen soluciones", reiteró.



Para Duque es importante haber empezado con estos diálogos porque considera que Colombia necesita un "gran pacto" pensando en el "futuro".



"Yo estaré en el Gobierno solamente cuatro años cumpliendo la constitución, pero tenemos que construir las políticas que perduren en el tiempo, que nos ayuden a que el país trascienda, a que derrotemos la pobreza extrema, a que ampliemos la clase media, a que mejoremos los servicios para todos los ciudadanos", apostilló.



Por ello, el mandatario resaltó como una de sus prioridades fortalecer la Universidad Pública y trabajará para lograr la gratuidad en la educación superior para la "población más vulnerable".



"Queremos fortalecer la universidad pública, fortalecer la capacidad de recursos para la universidad pública (...), que nosotros podamos llevar por lo menos a una gratuidad a la población más vulnerable del país en estos próximos 4 años", detalló.



Antes de asistir al Taller, Duque visitó el Festival de la Economía Naranja, donde vio las iniciativas de la región vinculadas a temas de emprendimiento, turismo, cultura, arte, música, medioambiente, deporte y tecnología.