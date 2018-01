Donald Trump, un ‘errático' primer año

Juan Alberto Cajar B.

juan.cajar@laestrella.com.pa



Sin descanso a la polémica, Donald Trump cumple su primer año de gestión, al mando de una ‘errática' Casa Blanca.

Su última gran puesta en escena, calificar como ‘países de mierda' a El Salvador, Haití y otras naciones africanas, durante una reunión con congresistas que discutían sobre una nueva propuesta migratoria.

La escandalosa expresión, aunque repudiada por la comunidad internacional, fue apenas matizada por el mandatario.

Con múltiples frentes políticos abiertos, las críticas de sus detractores —y algunos aliados— son cuantiosas, desde su elitismo manifiesto, su racismo solapado, la cercanía a grupos de supremacistas blancos y neonazis, hasta su abierto machismo y objetificación hacia las mujeres; también los posibles conflictos de intereses con sus empresas y sus ‘asesores' familiares, principalmente su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner, en la mira.

Incluso las dudas sobre su ‘capacidad mental' para gobernar, sospechas que, tras la publicación del libro Fire and Fury: Trump inside the White House de Michael Wolff, no han hecho más que aumentar.

Pero quizás el más destacado de sus problemas, en este primer aniversario de su gestión, es el de los señalamientos sobre la supuesta ‘vinculación' de su Gobierno con Moscú, situación que llevó a la apertura de investigaciones por parte del Congreso, el Departamento de Justicia y el FBI, colocando a Trump ante la posibilidad de convertirse en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser destituido.

DESDE LAS SOMBRAS

Como es natural, el magnate rechaza todas las acusaciones que se le endilgan, respondiendo con la ya oficial verborrea tuitera, contra un variado arco de ‘enemigos'.

‘En toda mi vida, mis dos grandes virtudes han sido la estabilidad mental y ser muy inteligente. La corrupta de Clinton también jugó sus cartas y, como todo el mundo sabe, fracasó por todo lo alto', DONALD J. TRUMP, TWITTER DEL PRESIDENTE DE EE.UU.

Una lectura puramente institucional, apuntaría inmediatamente al Partido Demócrata, no obstante, Trump incluye entre su ‘enemigos' a algunos conglomerados mediáticos, a los cuales dedicó un ‘premio' acusándolos de ‘mentir' y publicar fake news .

También se ha enzarzado con celebridades de la música, el deporte y el cine, y por supuesto, con colectivos organizados de inmigrantes, afroestadounidenses, mujeres o grupos LGBT, que rechazan sus políticas o acciones.

Sin embargo, el más enigmático de los ‘enemigos' a los que ha hecho referencia recientemente entre la opinión pública norteamericana, es sin duda el llamado ‘Deep State' o ‘El Estado en las sombras', término que resurgió tras las visibles tensiones entre la Casa Blanca y las agencias de seguridad; llegando el propio Trump a utilizar el término.

Ciertamente no es una idea nueva, rara vez ha sido mencionada por un mandatario estadounidense en ejercicio, y normalmente es tratada por la prensa en Estados Unidos, como una ‘excentricidad' propia de las ‘teorías de la conspiración'.

Para el periodista neoyorquino y ganador del premio Pulitzer, Glenn Greenwald, el concepto dista de ser ficción, más bien hace referencia a las ‘agencias' cuyo poder en Washington son ‘invariables', independientemente de quien esté al mando del Despacho Oval.

En una entrevista de investigación concedida al medio digital estadounidense Democracy Now , el periodista señaló que aunque el término ‘Deep State' no es preciso, este tiene relaciones directas con la comunidad de inteligencia norteamericana.

‘Mientras los presidentes elegidos van y vienen, los agentes de inteligencia se mantienen en el tiempo y disfrutan del mando real. Ejercen su poder en secreto, en la oscuridad, y no están sujetos a ninguna responsabilidad democrática', asegura Greenwald, más conocido por su publicación en The Guardian , sobre las revelaciones de Edward Snowden, que expusieron una red mundial de vigilancia sistemática a los ciudadanos por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés).

En ese sentido, el historiador, Greg Grandin, profesor de la Universidad de Nueva York, entiende el ‘Deep State' como una amalgama de grupos económicos superpuestos, todos de ‘carne y hueso', es decir, individuos con poder, intereses y por supuesto cuentas bancarias.

Entre estos grupos económicos, Grandin identifica tres grandes bloques que mantienen intereses superpuestos, primero aquellos asociados con el ‘negocio de la guerra, el militarismo y la inteligencia; el segundo está ligado al poder corporativo privado, el comercio de armas y los combustibles fósiles; y el tercero con los muchos burócratas integrados de las muchas agencias administrativas del gobierno estadounidense'.

Pese a esto, Greenwald aclara que aunque hay diferencias entre las diversas facciones del ‘Estado en las sombras' frente a Trump, no hay que pensar que este último vaya a representar el interés de la mayoría de los estadounidenses.

‘Yo creo que la presidencia Trump es extremadamente peligrosa, sus políticas devastarán el medioambiente', señala el periodista y agrega, ‘(él) eliminará las redes de seguridad pública. Beneficiará a los multimillonarios. Ha puesto en marcha políticas intolerantes contra inmigrantes y musulmanes', acotó el periodista.

‘CAOS' EN EL EXTERIOR

En cuanto a las relaciones con el mundo en la Era Trump, los resultados tampoco parecen considerase victorias para la Casa Blanca.

Aún faltándole tres años al fin de su mandato, el republicano se ha colocado a contravía de los pocos consensos alcanzados por la comunidad internacional.

El retiro de su país del Acuerdo de París; la construcción del muro en la frontera mexicana; el endurecimiento de las relaciones y bloqueo hacia Cuba y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, añadiendo más fuego al desigual conflicto con Palestina en una ya inestable región, son solo algunos ejemplos de los proyectos en los que Trump se ha embarcado casi en solitario, salvo el apoyo de Tel Aviv y algunas micronaciones del Pacífico.

El lenguaje prebélico en las diatribas con Corea del Norte y la extemporánea convocatoria de Estados Unidos a la Conferencia en Vancouver —evento que busca imponer más sanciones a Pionyang y excluye a China—, en un momento en que las dos Coreas atenúan el conflicto bilateralmente a través de la diplomacia deportiva, deja preocupaciones sobre el futuro de la paz en la Era Trump.

Si bien la mayoría de los analistas coinciden en que el mundo asiste a una lenta transición hacia un orden multipolar liderado principalmente por China y Rusia, vuelven a surgir las preguntas sobre cómo actuará el jefe de la Casa Blanca para frenar la decadencia de la hegemonía norteamericana, sin que se abran la puertas a una guerra entre las potencias.