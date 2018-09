Donald Trump amenaza con dejar la OMC

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar a su país de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y acusó a la Unión Europea (UE) de ser en cuestiones comerciales ‘casi tan mala como China, solo que más pequeña'.

En una entrevista con la agencia Bloomberg , el gobernante reiteró sus exigencias a la OMC de que debe tratar mejor a Estados Unidos y se quejó de que los fallos que dicta ese organismo al dirimir conflictos comerciales entre países siempre los perjudican. Raramente ganamos una demanda excepto en el año pasado', insistió Trump, que instó a ese organismo a ‘mejorar', ‘cambiar sus modos' y dejar de tratarlos ‘muy mal'.

‘Si no mejoran, me retiraría de la OMC', dijo Trump en la entrevista, hecha el jueves en el despacho oval de la Casa Blanca. El mandatario calificó a la OMC, organismo que nació en 1995 tras arduas negociaciones impulsadas por EE.UU. para desarrollar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado en 1947, como ‘el peor acuerdo comercial jamás realizado'.

‘En el último año comenzamos a ganar mucho (...) ¿Saben por qué? Porque saben que si no lo hacemos, me iré de allí', aseguró Trump. El representante de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer, ha calificado el acuerdo para permitir el ingreso de China en la OMC en 2001 como un error, por no tratarse de una verdadera economía de mercado con un control de subvenciones y protecciones.

Trump también insinuó la posibilidad de abrir una guerra comercial con Europa al asegurar que la UE es ‘casi tan mala como China, solo que más pequeña'.

El gobernante aseguró que la oferta de la UE para la eliminación de los aranceles a la importación de automóviles europeos ‘no es lo suficientemente buena'.

En julio, Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un encuentro que sellaron con un apretón de manos y que pareció conjurar el peligro de una guerra comercial transatlántica tras las amenazas de imponer a Europa aranceles al acero y el aluminio y a los automóviles.

Los expertos consideran que una eventual retirada de EE.UU. de la OMC, una organización integrada por 164 países que regula el comercio común y resuelve las disputas, sería aún más peligrosa que la guerra de aranceles que Trump ha abierto con China, por sus implicaciones para el sistema de comercio mundial.

Las declaraciones se producen cuando las disputas comerciales de Washington con otras economías ponen la economía mundial en riesgo. Expertos instan a abordar las diferencias a través del multilateralismo, incluida la OMC.

Creada en 1994, la OMC fue parte de los esfuerzos de importantes economías dirigidas por EE.UU., destinadas a ayudar a resolver las disputas comerciales y llevar la estabilidad a la economía mundial.

El presidente de la OMC pidió a comienzos del año contención y diálogo urgente dentro del organismo para evitar que las fricciones comerciales dañen la economía mundial.