Diputados de Haití destruyen mobiliario para impedir ratificación de Gobierno

EFE





Un grupo de diputados opositores de Haití destruyó parte del mobiliario de la Cámara Baja para impedir la sesión de este martes en la que se iba a votar la ratificación del nuevo Gobierno.



Muchas sillas y mesas estaban volcadas y tiradas por el suelo de la sala de plenos de Cámara de los Diputados a primera hora de la mañana, según imágenes difundidas en redes sociales.



Parte del material de oficina fue destrozado y había ventanas rotas, así como documentos esparcidos por el suelo en los despachos de la sede legislativa, que funciona en un edificio prefabricado desde el terremoto de 2010.



Los actos vandálicos fueron reivindicados por tres diputados opositores, Aquin Jean Robert Bossé, Raynald Exantus y Manès Louis, que con estos actos trataron de boicotear la formación de Gobierno, por considerarlo "inconstitucional".



"Es un acto de resistencia de la oposición contra la violación de la Constitución (...) Los diputados de la oposición hacen su trabajo. No hay debate posible con personas que violan la Constitución", dijo Bossé en declaraciones Efe.



Los actos vandálicos sucedieron horas antes de la sesión en la que el primer ministro designado, Fritz William Michel, tenía previsto presentar su plan de Gobierno y pedir la ratificación de la Cámara, que estaba prevista para las 11.00 hora local (15.00 GMT).



El presidente haitiano, Jovenel Moise, nombró primer ministro a Michel el 22 de julio pasado para sustituir a Jean Michel Lapin, que dimitió sin haber tenido la oportunidad de presentar su política ante el Parlamento.



Esta no es la primera vez que los diputados opositores vandalizan la Cámara Baja para impedir una sesión importante para el Gobierno.



El pasado 30 de mayo los opositores lanzaron sillas y mesas por las ventanas para impedir la sesión en la que Lapin iba a presentar su política ante el Parlamento.



Haití no tiene un Gobierno efectivo desde el pasado marzo, cuando el Parlamento cesó al entonces primer ministro, Jean Henry Ceant, en una moción de censura.



El país atraviesa una honda crisis política desde que estallaron protestas en julio del año pasado por los escándalos de corrupción que han salpicado a varios miembros del Gobierno.



El pasado 22 de agosto, la Cámara de los Diputados trató de impulsar una moción para abrir un juicio político contra Moise, pero el legislativo, con mayoría gubernamental, rechazó la propuesta.



Este lunes Puerto Príncipe estuvo prácticamente paralizada por varias protestas que sucedieron en varios puntos de la capital para protestar por la falta de combustible, que cumple dos semanas.