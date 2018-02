Diputado opositor venezolano denuncia ante la CIDH a funcionarios de Maduro

"Hemos traído ante este órgano (...) casos como el del general Carlos Osorio, de Rodolfo Marco Torres, (ambos exministros de Alimentación)", de Tareck el Aissami, vicepresidente de Venezuela, del dirigente chavista Diosdado Cabello y de Hugo Carvajal (exjefe de contrainteligencia militar), dijo García citado en un comunicado del partido en el que milita, Voluntad Popular (VP).



El texto, que no ofrece mayores detalles de la denuncia, señala que el diputado acudió a la CIDH "ante el manejo manipulado y parcial de la Justicia en Venezuela", pues asegura que el fiscal general, Tarek Saab, "acata ciegamente todas las órdenes que le den".



"No podemos esperar de él una actuación transparente y objetiva en estas denuncias, sino todo lo contrario", agregó.



Asimismo señaló que también denunció la "persecución política" por parte del Gobierno venezolano "hacía dirigentes" de la oposición y parlamentarios.



El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, dio un voto de censura -lo que implicaba su destitución- en 2016 a Marco Torres, cuando ejercía como ministro de Alimentación, por no acudir a la Cámara a explicar lo que se consideraba como emergencia alimentaria, mientras que Osorio fue acusado de corrupción.



Sobre El Aissami, el Parlamento inició una investigación por las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos en 2017, pero no se ha dado a conocer más información sobre ello.