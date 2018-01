Diálogos de paz con la guerrilla del ELN quedan en suspenso

Juan España

Sin llegar a cumplir un año desde que comenzaron las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente colombiano Juan Manuel Santos dio la orden de suspender el nuevo ciclo de diálogos, decisión que fue tomada luego que la agrupación insurgente aceptara la responsabilidad de un ataque con explosivos en Barranquilla, que dejó cinco muertos y 41 heridos el sábado.

ATENTADOS El ELN se atribuyó uno de los ataques ocurridos el fin de semana El ELN ha dicho que mantendrá los ataques si no se llega a un acuerdo de cese al fuego con el Gobierno colombiano. Ambas partes acordaron un alto al fuego previamente que se mantuvo entre el 1 de octubre de 2017 al 9 de enero del 2018. La guerrilla del ELN realizó una serie de ataques a importantes infraestructuras del país, horas después del fin del cese al fuego acordado entre ambas partes. Los ataques también ocurrieron en el mismo día en que se reanudaba un nuevo ciclo de conversaciones entre el grupo insurgente y el Gobierno colombiano. Las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana arrancaron el 7 de febrero de 2017 en la capital de Ecuador, bajo la exigencia gubernamental de que el grupo insurgente debía liberar a los rehenes que mantenía en su poder.

El fin de semana se dieron tres ataques, en los poblados de Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur, aunque el ELN solo asumió la responsabilidad del primero. El Gobierno colombiano asegura que la guerrilla está detrás de los otros dos atentados.

‘Los hechos son tozudos (firmes) y el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN: Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo', dijo el mandatario, informa la agencia Xinhua .

Pero a poco de acercarse el año de haber iniciado este proceso, ocurrieron sucesos como el asesinato de un líder indígena, en el mes de octubre, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá; las violaciones del alto al fuego por parte del ELN y los ataques contra importantes infraestructuras del país, horas después del fin del un cese al fuego acordado entre ambas partes, y, en el mismo día en el que se debían retomar un nuevo ciclo de conversaciones, los diálogos con la agrupación insurgente pasan por un momento de congelamiento, reporta la agencia Efe .

Voces más radicales como la del senador colombiano Armando Benedetti, han hecho un llamado a levantar la mesa de negociaciones con el ELN completamente.

‘El gobierno debe es levantarse de la mesa de negociaciones, ¡poner fin!!', escribe Benedetti en su cuenta de Twitter .

Otros como el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, dieron su respaldo a la decisión de Santos. ‘Nuestra institucionalidad rodea a la fuerza pública para que persiga con contundencia a quienes cometen actos terroristas', señaló a través de Twitter .

Tras los ataques del fin de semana y luego de asumir la responsabilidad del cometido en Barranquilla, el ELN ha pedido reanudar los diálogos de paz que tienen lugar en Ecuador. Sin embargo, agregó que mientras no se acuerde un cese al fuego entre ambas partes, ‘seguirán ocurriendo acciones militares de lado y lado', reporta el diario colombiano El Tiempo .

El grupo también criticó al ejército por recurrir el cese al fuego para tomar regiones bajo el control del ELN.

La guerrilla ha sido acusada de violar el cese al fuego -que inició el 1 de octubre y finalizó el 9 enero- tras participar en enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, que dejaron 13 muertos en Magüí Payán el pasado 27 de noviembre.

De la Calle, la opción de la paz

Humberto de la Calle llega a las elecciones presidenciales de este año no sólo como candidato del Partido Liberal Colombiano, sino también como el aspirante que busca garantizar la paz con las FARC, que él mismo negoció, frente a los dos nombres de la derecha: Germán Vargas Lleras e Iván Duque.

‘No tengo ninguna vacilación en responder que hay una protección jurídica (al acuerdo de paz), pero no podemos ser ingenuos: un presidente adverso al camino de la implementación de los acuerdos, casi que no necesita decirlo, basta con el viejo truco de colocarlos (acuerdos) en el ultimo cajón', dijo De la Calle en una entrevista con Efe.

Entre esos adversarios al acuerdo de paz sitúa a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, principal opositor y fundador del Centro Democrático, cuyo candidato a las elecciones del 27 de mayo es Iván Duque.

De la Calle considera que el acuerdo de paz ‘está en riesgo' pero no sólo por los opositores uribistas, sino también porque Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017, también ‘lo ha colocado en la agenda de discusión'.

Ante esa situación, considera que es necesario buscar una coalición de diferentes fuerzas que apoyan la paz entre ellos, al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo.