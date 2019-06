ONG denuncia arresto de defensores de DDHH en México que apoyaron caravana

EFE





La ONG Pueblo sin Fronteras denunció este jueves el arresto de dos defensores de derechos humanos que apoyaron la caravana migrante y lo relacionó con una respuesta del Gobierno mexicano ante la presión de EEUU, quien amenazó con elevar aranceles como castigo por no frenar la creciente migración.



Irineo Mújica, dirigente de Pueblo Sin Fronteras y una figura muy visible cuando inició el fenómeno de las caravanas de centroamericanos, fue detenido en Sonora, en el noroeste de México, donde llevaba un tiempo.



Mientras que Cristóbal Sánchez, defensor de los derechos de los migrantes, fue interceptado cuando salía de su casa en la Ciudad de México.



La privación de la libertad de ambos, activistas desde hace más de una década, tiene que ver, según el director de la organización, Alex Mensing con un mensaje de advertencia que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere trasladar a la población mexicana como reacción a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.



"No es casualidad que venga justo después de que Estados Unidos amenazase a México con aranceles. Está claro que López Obrador está aceptando la política migrante de Trump y está dispuesto a amedrentar a sus ciudadanos", explicó a Efe.



Ninguno de los detenidos se ha puesto en contacto con su familia y el Gobierno no ha notificado la situación de ambos a Pueblo Sin Fronteras.



Sin embargo, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con quien se comunicó la ONG, confirmó que existe una orden de aprehensión y que están siendo trasladados a Chiapas, al sureste del país.



"Aún así están violentando sus derechos. El motivo de la detención es decir a la comunidad de defensores de derechos humanos que no se metan en el tema de los migrantes. Alguien de la Secretaría de Gobernación le dijo a otro defensor que 'no se metan' (en el conflicto migratorio), y este es ese mismo mensaje", aseguró.



En las próximas horas la ONG presentará su acción legal en Chiapas además de comunicados y acciones para defender a Mújica y a Sánchez y así luchar para su puesta en libertad.



"Desde hace más de una década ayudan a los migrantes. Es lo que siempre han hecho y lo que harán cuando sean liberados. Es necesario que se aclare quiénes son los responsables de fabricar cargos en su contra", pidió Mensing.



El presidente Trump dio hasta el 10 de junio para negociar antes de la entrada en vigor de los primeros aranceles que afectarían a la totalidad de las importaciones procedentes de México.



Estos días delegaciones de alto nivel de México y Estados Unidos buscan llegar a un acuerdo en Washington.



Desde mediados de octubre, el número de migrantes que cruza México para llegar a Estados Unidos ha crecido exponencialmente.



Principalmente, por el fenómeno de las caravanas -con miles de personas en su mayoría centroamericanas- que viajan en grupo por motivos de seguridad y para hacer más presión frente a las autoridades migratorias.