Decepción y malestar

Los ‘soñadores', nombre con el que se conoce a los jóvenes indocumentados beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado durante el gobierno de Barack Obama para protegerlos de la deportación, aseguran sentirse traicionados por el Partido Demócrata.

Desde hace meses, diversas organizaciones defensoras de los soñadores han urgido a los demócratas a encontrar una solución creíble para los más de 700 mil jóvenes que corren peligro de ser deportados luego que el gobierno de Trump pusiera fin a DACA en 2017.

‘Realmente (tenía) esperanzas y expectativas de que los Demócratas mantendrían la línea por nosotros, que mantendrían su voto', explicó al Huffington Post , Karina Ruiz, directora ejecutiva de la Coalición Dream Act en Arizona.

Los democrátas forzaron un cierre del gobierno el pasado fin de semana tras no llegar a un acuerdo presupuestario con el Partido Republicano. El objetivo de la medida era ejercer presión sobre los republicanos para lograr una legislación que evitase la deportación de los soñadores, que llegaron al país siendo niños y han vivido toda su vida en Estados Unidos.

SÓLO UNA PROMESA

Los críticos consideran que luego de las 69 horas en las que se mantuvo el cierre del gobierno no se consiguió el objetivo. Los democrátas se limitaron a aceptar la promesa del líder de la Mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, de permitir que un proyecto de ley para los soñadores —o ‘inmigrantes ilegales', como él los llama— se someta a votación antes del próximo 8 de febrero.

No obstante, McConnell no especificó a qué proyecto se refería, y hay de momento tres sobre la mesa.

La primera propuesta es la del Senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Dick Durbin.

Esta ofrece estatus legal y una eventual ciudadanía a los jóvenes inmigrantes, tanto para los que estén o no beneficiados por el DACA, sin embargo para obtener dicho estatus se deben cumplir con ciertos criterios. Además permite que sus padres apliquen a permisos de trabajo que pueden ser renovados cada tres años, según Vox .

A cambio, el plan exige un año de financiamiento para el controvertido muro de Trump y el reemplazo de la visa por lotería por una basada en el mérito.

El otro proyecto pertenece a los demócratas Pete Aguilae y Will Hurd, que brindaría a los beneficiarios del DACA un acceso a la ciudadanía más rápido, pero sin beneficios para sus padres.

En vez del muro de Trump, este proyecto establecería un marco legal para dotar de más herramientas al Departamento de Seguridad Nacional para proteger las fronteras de EE.UU.

Ambos cuentan con apoyo dentro del bando republicano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero figuras republicanas clave, como Paul Ryan, no han dejado claro si se someterán a la promesa de McConnell.

La tercera opción, y la más favorable a los republicanos según informa Vox , es la que presentó el republicano Bob Goodlatte. De acuerdo con este proyecto de ley se ofrecerá estatus legal a cualquier persona cuyo permiso de trabajo esté vigente, pero no podrán obtener tarjeta verde o convertirse en ciudadanos, a menos que sean apadrinados por un empleador.

Queda a criterio del empleador si los beneficiarios del DACA podrían alcanzar la ciudadanía y no ser deportados. A eso se agrega un endurecimiento de la legislación contra los indocumentados y una reducción de las protecciones a niños inmigrantes.

DECEPCIÓN

Después de la votación que puso fin al cierre del gobierno, un grupo de 50 decepcionados soñadores se reunieron en un parque frente al Capitolio. Entre ellos, Greisa Martínez Rosa, quien pidió a los convocados que levantaran la mano si se sentían decepcionados. Todos lo hicieron, reporta el Huffington Post .

Una encuesta del Washington Post y la cadena ABC reveló en septiembre que el 86% de los estadounidenses están a favor de que los soñadores permanezcan en EE.UU.

Los críticos argumentan que los demócratas contaban con el apoyo de la opinión pública para presionar a los republicanos.

Entretanto, una primera oleada de beneficiarios del DACA corren peligro de ser deportados si republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo antes de marzo, detalla The New York Times .

Perderían a su vez beneficios como permisos de trabajo o la posibilidad de continuar sus estudios en EE.UU.

‘Aún no hemos terminado', aseguró Martinez Rosas, beneficiaria del DACA.

¿QUÉ ES DACA?

El programa fue creado en 2012 por el expresidente Obama, esquema bajo el cual se congelan procesos de deportación y facilitan permisos de trabajo a personas que llegaron a EE.UU. cuando eran niños, informa la cadena inglesa BBC .

La mayoría de los adscritos al programa, el 76%, provienen de familias mexicanas, y el grueso de los beneficiarios reside en el estado de California, seguido de Texas y en tercer lugar Illinois.

Para acogerse al programa se debe haber entrado a EE.UU. antes de los 16 años de edad, contar con una edad menor a los 31 años antes de 2012, estar escolarizados, no haber sido condenado por algun delito o suponer una amenaza a la seguridad nacional y no contar con un estatus legal migratrio en EE.UU. antes del 15 de junio del 2012.