Cuba proclamará su nueva Constitución el próximo 10 de abril

La nueva Constitución de Cuba, aprobada por los ciudadanos a finales de febrero en un referendo, será finalmente proclamada el próximo 10 de abril, informaron este jueves medios oficiales.



El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) de la isla, Esteban Lazo, confirmó la fecha de la proclamación de la Carta Magna durante una reunión con diputados en La Habana a la que asistieron los del resto del país por videoconferencia, según reporte del periódico Juventud Rebelde.



Sin embargo, tras ser proclamada, la Constitución que sustituirá a la vigente desde 1976 deberá esperar para su entrada en vigor a publicarse en la Gaceta Oficial de Cuba, órgano oficial de publicidad normativa.



En el referendo constitucional celebrado el pasado 24 de febrero concurrieron a las urnas 7.848.343 millones de electores, de los que el 86,85% votaron a favor de la nueva Carta Magna, mientras que 706.400 cubanos votantes optaron por el "no", según datos de la Comisión Nacional Electoral.



Previamente al referendo, un borrador del documento fue sometido a una consulta popular y aprobado por el Parlamento, y finalmente quedó integrado por 229 artículos, 11 títulos, dos disposiciones especiales, 13 transitorias y dos finales, después de que le fueran incorporadas 760 enmiendas, lo que significó que el 60 por ciento del primer proyecto fue modificado.



La nueva Constitución no modifica el sistema político de la isla, supeditado al Partido Comunista, ni renuncia al comunismo, pero sí plasma los cambios económicos y sociales producidos en la última década tras las reformas introducidas durante los dos mandatos del actual expresidente Raúl Castro (2008-2018).



Como novedades reconoce la propiedad privada, considera la inversión extranjera necesaria, instituye las figuras del presidente de la República y el primer ministro, y establece un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos.



Alrededor de 50 leyes deberán complementar la nueva Constitución cubana, lo que conllevará un "intenso trabajo legislativo" para los próximos años, pronosticó el titular del Parlamento, Esteban Lazo, en la reunión con los diputados.



En esa cita parlamentaria se presentaron los proyectos de ley de símbolos nacionales y de pesca, aunque esos dos cuerpos legales no se vinculan directamente con los cambios en la Carta Magna porque sus anteproyectos ya estaban listos.



Además se informó que el proceso de consulta de esos proyectos de leyes con parlamentarios, especialistas y población en general se desarrollará entre el 27 de marzo y hasta el 3 de abril próximo.