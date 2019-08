OEA cree que jornada electoral en Guatemala transcurre sin incidentes graves 

EFE





El jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Guillermo Solís, opinó este domingo que las elecciones presidenciales de este domingo en Guatemala transcurren con "normalidad" y sin incidentes graves.



"(Los altercados registrados) no constituyen de ninguna manera un patrón generalizado de irregularidades", aseguró el expresidente de Costa Rica durante una visita al Instituto Experimental Doctor José Matos Pacheco, uno de los centros de votación ubicado en la zona 5 de la capital.



Solís, que dirige la vigésima misión electoral que la OEA despliega en Guatemala, mencionó que tienen conocimiento de algunos disturbios a primera hora del día en el departamento de San Marcos, aunque pronto se recuperó la normalidad, así como algunas denuncias de compras de voto "ya canalizadas".



Es por ello que reiteró que se trata de hechos "aislados" y dijo que esta normalidad habla bien "de la actitud responsable con la que se está aproximando la ciudadanía a los centros de votación" para ejercer su derecho a sufragio.



No obstante, sí lamento la "baja participación" que hasta el momento parece repetirse en los diferentes colegios electorales, una tenencia que es habitual en las segundas vueltas en Guatemala, aunque mostró su esperanza de que esta aumente en las próximas horas.



Aún así, el expresidente de Costa Rica hizo un llamamiento a los más de 8 millones de guatemaltecos empadronados para que acudan a las urnas y reiteró su deseo de que el proceso transcurra con transparencia, tranquilidad y paz.



"Deseamos que haya una participación mayor", proclamó, y recordó que el derecho a sufragio es una ·"responsabilidad ciudadanía muy importante".



La delegación de la OEA está formada por un equipo de 85 observadores para vigilar que esta elección, en la que la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y el exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, del centroderechista Vamos, transcurra con normalidad.



Posteriormente, hará público un informe preliminar con una serie de recomendaciones a tener en cuenta por las autoridades guatemaltecas, tal y como hizo en los comicios generales del pasado 16 de junio, cuando recomendó prestar atención a la financiación electoral, mejorar el sistema de transmisión de datos o evitar la judicialización de la política.