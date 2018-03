¿Es el crecimiento PIB reflejo de desarrollo socioeconómico?

Laritza Lezcano

La fuerza laboral es considerada entre los factores que promueven el crecimiento económico (PIB) en conjunto con los factores tecnología y capital. La relación entre ambas variables ha sido reconocida en el siglo XX por expertos en la materia. Entre ellos destaca Arthur Okun y su Teoría Okun (1962), que busca explicar cómo el crecimiento PIB se ve afectado cuando la tasa de desempleo se encuentra por arriba de lo que se considera la tasa natural de desempleo resultado de fuerzas económicas.

El estudio de la relación crecimiento PIB y mercado laboral continúa siendo tema de debate en el siglo XXI causando múltiples controversias. Verificando las cifras reportadas por La Organización Internacional de Trabajo (OIT) en ‘Informe sobre las tendencias económicas y sociales 2018', se puede determinar que las mejoras del crecimiento PIB no están positivamente alineadas con las condiciones del mercado laboral a nivel global. Mientras el crecimiento PIB mundial reporta una mejora de 0.4 puntos porcentuales para el 2017 (3.6%) versus el 2016 (3.2%), la tasa de desempleo se mantiene relativamente estable. La OIT, en dicho informe, indica que para el período 2017 la tasa de desempleo reporta 5.6% que representa 192.7 millones de personas de la población económicamente activa (PEA) a nivel mundial y se ubica por arriba de 2.6 millones de las cifras reportadas al cierre de 2016. Las proyecciones 2018 a pesar de ser relativamente positivas con respecto a los períodos 2016-2017, indican una baja moderada de 0.1 puntos porcentuales en las tasas de desempleo a nivel mundial. La estabilidad de tasas de desempleo ha sido comunicada previamente por Organizaciones como El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su ‘Informe Perspectiva Económica América Latina y El Caribe' (abril 2017).

La persistencia en cuanto a las tasas de desempleo se atribuye a tendencias del mercado laboral actual, de las cuales destacan un mayor número de personas laborando en condiciones vulnerables, desigualdades demográficas y un enfoque en el desarrollo del sector terciario que conlleva al abandono de otros sectores como lo son el sector industrial y el agro por parte de la fuerza laboral.

Considerando la definición oficial de desempleo como variable de estudio, la cual incluye personas con disposición a laborar, que no cuentan con trabajo y se encuentran activas en busca durante las últimas cuatro semanas, el incremento de la fuerza laboral desocupada propicia a que un mayor número de personas acaben laborando en condiciones vulnerables al establecerse como independientes o contribuyendo al negocio donde las operaciones son administradas por un familiar.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como vulnerables aquellas labores que se desarrollan sin establecimiento de términos contractuales que aseguren al empleado percibir una remuneración, ofrezcan seguridad social y permitan pertenecer a sindicatos u organizaciones similares. La falta de formalidades de la que carecen las labores vulnerables conlleva a que la fuerza laboral se desmotive por no contar con remuneraciones adecuadas a los estándares de vida lo cual se traduce en baja productividad y muchas veces en el abandono de las actividades.

La OIT (2018) reporta que a nivel mundial el 42% de la PEA ocupada labora bajo condiciones vulnerables, siendo los países en desarrollo las economías con una mayor tasa (76%), seguido por las economías emergentes (46%) y por último las economías avanzadas. En cuanto a las desigualdades entre grupos demográficos son más notorias las relacionadas al género, reportándose a nivel mundial un déficit laboral femenino del 26% y un 82% de la población femenina laborando en condiciones vulnerables. Otro factor demográfico por considerar es la edad, indicándose que los jóvenes de 25 años reportan menos oportunidades laborales en comparación a la población adulta.

El estudio de las tendencias de los mercados laborales conlleva a determinar que las condiciones no adecuadas tienen un impacto negativo en otros temas socioeconómicos. Entre estos destaca la correlación entre las oportunidades laborales y los índices de pobreza. Se alega que no basta con ofrecer trabajos y ocupar plazas para lograr igualdad y calidad de vida, afirmación justificada bajo el concepto de pobreza laboral que hace alusión a la pobreza moderada y extrema en la que vive parte de la PEA. Los informes reportan que aquellas personas que viven con $1.90 - $3.10 al día bajo el concepto de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) clasifican como pobreza laboral moderada, mientras aquellas que viven con $1.90 (PPA) o menos, diario, clasifican como pobreza laboral extrema. La OIT estimó que para el período 2017 aproximadamente 300 millones de trabajadores en países emergentes y en desarrollo reportaban un ingreso o consumo per cápita de $1.90. La pobreza laboral extrema período 2018 se estima por arriba de 114 millones.

NUESTRA REALIDAD

América Central, Panamá y República Dominicana (CAPRD) reportan la mayor proyección de crecimiento real PIB en la Región Latinoamericana y El Caribe (LAC), siendo Panamá catalogada como la economía que liderará el crecimiento de la región LAC para el período 2018 (PIB:5.5%) versus el promedio PIB CARD (2017, PIB:4.5%) y el promedio PIB Regional de 1.3%. No obstante, la situación socioeconómica actual da lugar a cuestionamientos sobre la certidumbre y por ende pone en tela de duda la confianza en la probabilidad de dichas proyecciones económicas.

Las tasas de desempleo de la Región LAC se espera disminuyan significativamente 1.6 puntos porcentuales entre el período 2017 (8.2%) y las proyecciones al período 2018-2019 (7.7%), determinándose una cifra menor de 25 millones de personas desempleadas a nivel regional. Pero a pesar de los resultados positivos en cuanto a desempleo, las proyecciones continúan por arriba del porcentaje bajo de 6.1% reportado en la última década para el periodo 2014. En cuanto al empleo informal o vulnerable, se espera continúe reportando un 32% (91 millones) de la PEA de la región LAC.

El ranking presentado por The Central Intelligence Agency (CIA, 2017), el cual considera 217 países del mundo ordenados de menor a mayor según tasa de desempleo, reporta que Panamá se ubica en la posición número 74 con una tasa del 5.5% para el período 2017. Las cifras preliminares reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para agosto 2017 indican que Panamá tiene una PEA de 1,902,477 equivalente a un 48% del total de la población a nivel nacional. De la PEA se estima que aproximadamente un 65% (1,785,849) se encuentra ocupada de los cuales solo 25% son jóvenes entre los 24-29 años. En comparación a otros países de la Región LAC como Haití y Guyana con índices de desempleo de 40% y 21% respectivamente, y considerando la tasa promedio de desempleo de la región de 8.2%, las cifras indican que la economía panameña se encuentra por debajo de los niveles críticos de desempleo a nivel regional (OIT, 2018).

Pero a pesar de la situación positiva de Panamá frente a otras economías, continúa siendo preocupante el nivel de población desocupada que ha aumentado un 13% con respecto a cifras reportadas en agosto 2016 y el desplazamiento de la PEA rural (PEA:28%) hacia las áreas urbanas (PEA:66%) donde el desarrollo del sector terciario o de servicios es impulsado a mayor escala y existen mayores oportunidades laborales (INEC, Reporte Desempleo Total y Abierto agosto 2017). La INEC (agosto 2017) reporta que la PEA crece en el área urbana como Panamá y Panamá Oeste, mientras en el interior del país principalmente en Los Santos, Darién, Coclé y Veraguas se reporta un descenso.

Estas personas se exponen a condiciones laborales vulnerables porque no cuentan con la educación y experiencia para ser competitivos en el desarrollo de posiciones administrativas y técnicas que requiere el sector terciario ocupar. Las cifras reportadas por la OIT parecen indicar que Panamá tiene una PEA bajo condiciones vulnerables por arriba del 40% al igual que Brasil, Chile y Argentina (OIT, Tendencias económicas y sociales 2018). En cuanto a factores demográficos, las mujeres ocupan 41% del total de la PEA 2017, resultado que mejora moderadamente versus el 40%:2016.

El crecimiento PIB moderado que se vive a nivel global como el crecimiento PIB acelerado a nivel local llama la atención a reflexionar sobre factores socioeconómicos y no solo sobre resultados de crecimiento expresados en términos porcentuales. Las tasas de desempleo, un mayor número de personas laborando bajo condiciones vulnerables —como los niveles de pobreza laboral, tanto moderada como extrema—, son variables importantes que considerar y que no se alivian al corto-mediano plazo con un crecimiento PIB porcentual positivo. Los organismos internacionales incitan la aplicación de medidas con objetivo de inclusión de la sociedad en general y que promuevan el empleo productivo bajo condiciones formales.