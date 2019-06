Costa Rica interroga dos iraquíes y dos egipcios por supuestos nexos con ISIS

EFE





Las autoridades de Migración de Costa Rica interrogan este miércoles a dos egipcios y dos iraquíes, tras recibir informaciones sobre supuestos nexos con el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS).



Los extranjeros ingresaron el pasado 9 de junio de manera regular a Costa Rica desde Panamá y luego siguieron hacia Nicaragua, país que los rechazó la noche del martes y los entregó a las autoridades costarricenses, informó el director de la Policía de Migración, Stephen Madden.



El funcionario detalló en conferencia de prensa que los cuatro extranjeros fueron trasladados bajo medidas de seguridad desde la frontera con Nicaragua hasta un centro de aprehensión en San José, en donde este miércoles están siendo interrogados y posiblemente será deportados próximamente.



Las autoridades costarricenses afirman que no existe una alerta internacional para la detención de estas personas, pero sí hay boletín de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) que advierte sobre los supuestos nexos de estos individuos con ISIS.



Según las autoridades costarricenses, este boletín circuló después de que los extranjeros pasaran los controles migratorios.



Estas personas fueron identificados como dos egipcios de apellido Mohamed y Eissa, así como dos iraquíes de apellidos Al Jubury y Yaoob.



El director de la Policía de Migración aseguró que se están realizando contactos con la HSI en búsqueda de información y que los extranjeros están bajo un proceso administrativo que podría derivar en su deportación hacia un país que no detalló.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró a los periodistas que las autoridades migratorias han actuado de acuerdo a los protocolos y que el caso se está tratando "con toda la seguridad para el país".



"Posteriormente tomaremos acciones, muy posiblemente la deportación", comentó el mandatario.



Alvarado afirmó que Costa Rica registró a estas personas, les tomó los datos biométricos y envió la información de inteligencia a los países y autoridades internacionales como lo indica el protocolo.



"Toda la información se compartió. En el momento que se hizo todo ese procedimiento no saltó ninguna alerta, la alerta surge una vez que habían abandonado territorio nacional", manifestó Alvarado.