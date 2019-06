Costa Rica deportará a iraquíes y a egipcios con supuestos vínculos con ISIS

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica explicó que ya notificó sobre el proceso administrativo de aprehensión y deportación a los extranjeros identificados como dos egipcios de apellido Mohamed y Eissa, así como dos iraquíes de apellidos Al Jubury y Yaoob.



"Este proceso de deportación depende de las coordinaciones que el cuerpo policial logre concretar para la documentación de estas personas con las embajadas o consulados de los países de origen, ya que no hay representación en Costa Rica", indicaron las autoridades migratorias en un comunicado.



La Dirección de Migración explicó que se encuentra a la espera de un informe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad costarricense (DIS) sobre estas personas, pero aclaró que al estar en condición migratoria irregular, el proceso de deportación sigue adelante.



Los extranjeros ingresaron el pasado 9 de junio de manera regular a Costa Rica desde Panamá y luego siguieron hacia Nicaragua, país que los rechazó la noche del martes y los entregó a las Costa Rica.



El miércoles las autoridades costarricenses entrevistaron a las cuatro personas y para ello empleó traductores.



Las autoridades costarricenses afirman que no existe una alerta internacional para la detención de estas personas, pero sí hay un boletín de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) que advierte sobre los supuestos nexos de estos individuos con ISIS.



Según la Policía de Migración de Costa Rica, este boletín circuló después de que los extranjeros pasaran los controles migratorios de ingreso al país desde Panamá.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró el miércoles que las autoridades migratorias han actuado de acuerdo a los protocolos y que el caso se está tratando "con toda la seguridad para el país".



Alvarado afirmó que Costa Rica registró a estas personas, les tomó los datos biométricos y envió la información de inteligencia a diversos países y autoridades internacionales, como lo indica el protocolo.



"Toda la información se compartió. En el momento que se hizo todo ese procedimiento no saltó ninguna alerta, la alerta surge una vez que habían abandonado territorio nacional", manifestó Alvarado.