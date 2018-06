Cónsul dice que 51 niños brasileños fueron separados de sus familias en EEUU

EFE

Un total de 51 niños brasileños están separados de sus familias tras haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos, informó el cónsul general de Brasil en Houston (Texas), Felipe Santarosa, en una entrevista divulgada hoy.



Santarosa explicó a la estatal Agencia Brasil que uno de los niños, de 9 años, está hace 20 días en un centro pequeño, con capacidad para 170 menores, cerca de Houston y que deberá reunirse con su madre aún esta semana.



Su progenitora se encuentra en el estado de Massachusetts tras obtener de la justicia estadounidense la libertad condicional el pasado miércoles y una vez se reúnan las autoridades decidirán si ella puede residir en EE.UU o debe ser deportada.



El cónsul habló con el niño el viernes pasado y dijo en la entrevista que las condiciones del lugar son "buenas en general", aunque admitió que "psicológicamente" la situación es "un poco más difícil".



Santarosa indicó que otros siete niños se encuentran separados de sus familias en las cercanías de Houston, pero desconoce la condición de otros casos de familias brasileñas alrededor del país, ya que cada consulado es responsable de las informaciones sobre los afectados en su jurisdicción.



Sin embargo, el cónsul subrayó que "el interés de los centros" de acogida es "reunir los niños con sus padres", aunque reconoció la "dificultad" en concretar la acción, puesto que "los padres estaban encarcelados".



"Ellos no quieren mantener los niños separados. La dificultad es que los padres estaban encarcelados y ellos no pueden enviar los niños a las prisiones", apuntó.



Desde mayo, la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, ha desembocado en la separación de al menos 2.000 niños de sus familias al pasar por la frontera entre EE.UU. y México, según Agencia Brasil.



Tras una intensa presión de la comunidad internacional y de los propios estadounidenses, el mandatario firmó un decreto para poner fin a la separación forzada, aunque no dejó claro cuáles medidas serán adoptadas.