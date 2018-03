Congreso procesará a Kenji Fujimori, la primera ministra y 3 congresistas más

EFE

El Congreso de Perú anunció hoy un proceso de acusación constitucional para, de esa manera, desaforar a cinco congresistas, entre ellos la actual primera ministra, Mercedes Aráoz, y a Kenji Fujimori, por una supuesta compra de votos para evitar la destitución del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.



La medida fue anunciada por el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, quien apareció acompañado por los portavoces de otras bancadas, e indicó que, además de Aráoz, también se acusará a Carlos Bruce, quien ejerce como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



Los otros acusados son Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quienes aparecieron en diversos videos difundidos este martes por el partido fujimorista Fuerza Popular, en los que ofrecen, a nombre del Gobierno, obras públicas a legisladores opositores, a cambio de que voten contra la destitución de Kuczynski



La decisión de iniciar el proceso para desaforar a estos congresistas fue apoyada por todas las fuerzas políticas de la oposición, mientras que el portavoz del oficialismo se abstuvo.



Galarreta añadió que la comisión parlamentaria de Ética investigará a los cinco acusados, pero además se conformará una comisión especial con miembros de diversos grupos parlamentarios para indagar el caso con mayor detalle.



Indicó que las pruebas recabadas serán trasladadas a la Fiscalía, que este mismo martes anunció la apertura de investigaciones preliminares, con miras a una eventual denuncia penal contra los implicados en el caso.



"Creemos que no hay otra forma. El Congreso tiene que reaccionar clara y tajantemente porque estamos llamados a defender el sistema democrático, de manera que no se vea contaminado por estos hechos nauseabundos", dijo Galarreta.



"Todos los congresistas aquí presentes estamos de acuerdo en que tenemos que investigar como corresponde para que esto no vuelva a suceder", agregó.



Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel son tres los diez congresistas autodenominados "avengers" (vengadores) que en la anterior moción de vacancia contra Kuczynski salvaron al presidente de ser destituido gracias a su abstención, con la que contravinieron el voto a favor en bloque del fujimorismo.



Tres días después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori de la condena de 25 años de prisión que purgaba por delitos de lesa humanidad, tal y como le había pedido reiteradamente su hijo Kenji Fujimori, quien a su vez renunció a Fuerza Popular con el resto de disidentes y se posicionó a favor del Gobierno.



En los días previos a la votación de esta segunda moción para destituir a Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, el fujimorismo denunció que el Gobierno buscaba a sus parlamentarios para comprar sus votos, lo que fue ratificado con los videos que filmó con cámara oculta el congresista Moisés Mamani.



En ellos no solo hay conservaciones con Fujimori, Ramírez y Bocángel, sino también audios con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, según reveló hoy el portavoz parlamentario del fujimorismo, Daniel Salaverry.