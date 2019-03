El Congreso de EE.UU. solicita documentos a personas próximas a Trump

EFE

Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. solicitó este lunes la entrega de documentos de decenas de personas próximas al presidente Donald Trump dentro de una pesquisa sobre el mandatario por supuestos delitos de corrupción, abuso de poder y obstrucción a la Justicia.



El Comité Judicial de la Cámara Baja, bajo control del Partido Demócrata, envió este lunes un total de 80 cartas en las que insta a familiares, socios y asesores políticos del presidente a que hagan entrega de documentos relacionados con los dos primeros años de mandato de Trump, informó el diario The Washington Post.



Entre los destinatarios de estas misivas se encuentran dos de los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump; su yerno, Jared Kushner; la ex secretaria personal de Trump Rhona Graff; el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y tres exasesores del mandatario: Hope Hicks, Sean Spicer y Stephen Bannon.



Además, algunas de estas cartas iban dirigidas a instituciones, como la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, la Organización Trump, el equipo de transición de Gobierno y su antiguo equipo de campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2016.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó la recepción de la misiva y aseguró que los funcionarios "pertinentes" la revisarán.



Por su parte, el presidente Trump, preguntado por los periodistas durante un acto en la residencia presidencial declaró: "Cooperaré con todo el mundo en cualquier momento".



El Partido Demócrata, que recuperó la mayoría de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre del año pasado, está aprovechando su mayoría en el Congreso para investigar en profundidad al presidente.



El ex abogado personal del mandatario Michael Cohen compareció la semana pasada en tres audiencias ante comités del Congreso, dos de ellas a puerta cerrada y la del miércoles en público, en las que acusó al presidente de ser un mentiroso y un estafador, pero dijo no tener pruebas que apunten a una posible confabulación con Moscú.



La investigación iniciada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes analiza los problemas éticos y legales que enfrenta Trump, incluyendo si trató de obstaculizar los esfuerzos del fiscal especial Robert Mueller, que desarrolla sus pesquisas, de manera independiente al Gobierno, desde mayo de 2017.