Congresista de EEUU afirma que China no quiere crear empleos en Centroamérica

"China ha llegado a dominar las conversaciones en esta región. China no está interesada en crear empleo en las comunidades en donde ellos tratan de invertir", manifestó el político estadounidense en una conferencia de prensa en Guatemala, donde concluyó una gira que también lo llevó a El Salvador y Honduras.



Hurd puso como ejemplo la creación del estadio en Costa Rica, donde no utilizaron mano de obra costarricense, pero también hizo referencia a otras construcciones en África o en Sri Lanka.



"Yo espero que ninguno de los grandes proyectos que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos en esta región tenga un impacto potencial en cuánto a las decisiones con China", agregó, aunque admitió que existe "una preocupación creciente en el Congreso" si deberían dar ayuda a países que "potencialmente pueden estar haciendo cosas que van en contra de sus intereses".



El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció esta semana la ruptura de lazos con Taiwán, considerada una provincia rebelde por China y hasta ahora uno de los principales cooperantes con el país centroamericano en áreas de tecnología, salud, agricultura y educación.



El Salvador se unió así a una tendencia iniciada por otros países que han decidido estrechar lazos con China en detrimento de Taiwán, como República Dominicana y Panamá.



En respuesta el Gobierno de Estados Unidos anunció que "revaluará" su relación con esa nación e insistió en que se trata de "una decisión que afecta no solo a El Salvador, sino también a la salud y seguridad económica de toda la región de las Américas".



Hurd recordó que un senador presentó una iniciativa de ley para recortar la ayuda externa a El Salvador que finalmente no fue aprobada, pero dijo que el Congreso seguirá "observando" la situación.