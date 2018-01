Comunistas chilenos piden unidad de centroizquierda ante Gobierno de Piñera

EFE

El Partido Comunista de Chile (PC), integrante de la gobernante Nueva Mayoría, derrotada por la derecha en las recientes elecciones presidenciales, abogó hoy por la necesidad de una centroizquierda unida ante el futuro gobierno conservador de Sebastián Piñera.



"Chile nos quiere ver unidos y necesita esa unidad", subrayó el diputado Guillermo Teillier, presidente del PC, durante un tradicional "caldillo de congrio", que la colectividad ofrece cada 1 de enero a la prensa y dirigentes políticos.



Cada inicio de año, los comunistas chilenos se esmeran en preparar el plato principal del ágape siguiendo fielmente la receta que el poeta Pablo Neruda plasmó en su "Oda al caldillo de Congrio".



La cita tuvo lugar en "Michoacán de los Guindos", una casa en el sector santiaguino de La Reina, que Neruda compartió con la pintora argentina Delia del Carril, su pareja en una etapa prolongada de su vida, antes de conocer a Matilde Urrutia.



En la casa, restaurada tras resultar con graves daños en el terremoto del 27 de febrero de 2010, los dirigentes del PC, encabezados por Teillier, se refirieron al debate que se ha abierto en la centroizquierda tras la victoria de Sebastián Piñera en los comicios del pasado 17 de diciembre.



En referencia a dirigentes y partidos que quieren empezar un período de reflexión, Teillier deseó que "no se demoren mucho en reflexionar, porque hay más de tres millones de personas que votaron por nuestro proyecto".



También aludió a otros "que han dicho que no quieren nada con los comunistas, pero creo que no representan el sentir de esos partidos", e insistió en la unidad de la coalición, que incluye una diversidad de partidos, desde la Democracia Cristiana al propio PC.



"Hay otros que han dicho que tienen que hacerse pactos pensando, reflexionando respecto de los comunistas", y que han adelantado que la coalición terminará el 11 de marzo próximo, día en que Sebastián Piñera iniciará su segundo mandato como presidente de Chile.



Tellier defendió la obra realizada por el Gobierno de Michelle Bachelet, como idea básica de la futura unidad. "Realizamos importantes reformas que hoy garantizan derechos sociales a los compatriotas. Defenderemos lo logrado", remarcó.



Destacó asimismo que por primera vez en la historia de Chile, el PC ha formado parte de un gobierno desde el principio hasta el final. "Hemos derrotado al anticomunismo", enfatizó.



En tanto, la diputada Karol Cariola rechazó que partidos aliados quieran responsabilidad principalmente al PC de la derrota electoral, señalando que "me parece profundamente injusto, creo que habla de una soberbia que precisamente es lo que en política hay que dejar hoy de lado".



"La ciudadanía ha dado lecciones importantes y yo creo que parte de esas lecciones tiene que ver con partir mirándose uno mismo antes de mirar al del frente", añadió, en una alusión directa al actual canciller, Heraldo Muñoz, que hace unos días declaró que la centroizquierda debe reflexionar especialmente sobre el papel del PC en la derrota.



En tanto, la también diputada y exlíder estudiantil Camila Vallejo anunció que se van a "dedicar durante los próximos cuatro años tanto en el Congreso como con las organizaciones sociales a los cambios que Chile necesita".