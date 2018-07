La Comunidad LGTB defiende sus derechos y pide eliminar la discriminación

La manifestación mas concurrida fue la de Bogotá, en donde representantes de organizaciones de lesbianas, gais, bisexuales, trans e inter (LGBTI), caminaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, el centro del poder político de Colombia, a donde llegaron otros grupos que partieron desde diferentes puntos de la ciudad.



Las carrozas y las comparsas estuvieron a la orden del día en la marcha en la que los participantes izaron también pancartas en las que pedían "igualdad" y "respeto" no solo para la comunidad LGBTI, sino para todas las personas.



El Día del Orgullo Gay se celebra anualmente para instar a la tolerancia e igualdad y se tomó este día en conmemoración a los disturbios de Stonewall (Nueva York) del 28 de junio de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.



Además de Bogotá, también hubo marchas en Cartagena, Medellín, Barranquilla y Cali, entre otras, en donde varios edificios gubernamentales fueron iluminados con colores alusivos a la bandera de la comunidad LGBTI.



El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, dijo que la de Bogotá "es una marcha por los derechos civiles".



Lamentó que actualmente se esté "en un momento en todo el mundo de regresión de defensa de los derechos humanos y (por eso) el Alto Comisionado ha dado instrucciones claras de que acompañemos todo movimiento que tenga que ver con la defensa pacífica de los derechos humanos".



Reconoció que en esta materia Colombia ha avanzado pero que todavía "falta mucho por caminar".



Entre tanto, la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, le pidió al presidente electo de Colombia, Iván Duque, "un mensaje concreto" para la comunidad LGBTI.



Recordó que varias personas que acompañaron a Duque antes de ser elegido estuvo acompañado de líderes "que han hecho campaña en contra" de estas minorías.



Duque asumirá el poder el próximo 7 de agosto para el período presidencial 2018-2022, como sucesor del actual mandatario Juan Manuel Santos.



Por su lado, en un mensaje a Duque, la Mesa LGBT de Bogotá advirtió que no va a ceder ante ninguna pretensión de dar marcha atrás a los derechos conquistados.



"Al presidente Duque, al Congreso, a la Rama Judicial y a los opositores de la igualdad les diremos este 1 de julio que nuestra consigna es clara: ¡Ni un paso atrás! No estamos dispuestos a volver al clóset, ni a dejar de nombrarnos como lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. ¡Existimos!", dicen en un comunicado.



A propósito de la celebración, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a rechazar los actos de violencia y discriminación contra la población LGBTI.



"Estamos convencidos de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, son indispensables para la construcción de paz en Colombia", dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, citado en un comunicado de su despacho.



Recordó que la Defensoría ha manifestado su preocupación por los actos de violencia en contra de esta población, especialmente en Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.



En estas ciudades se denunciaron agresiones a lesbianas por tener expresiones de afecto en lugares públicos; se ha impedido el ingreso a gais a establecimientos públicos en razón a su orientación sexual; se les ha puesto barreras de acceso a la salud a mujeres transgénero en centros penitenciarios de Bogotá.



La Defensoría atendió el año pasado 155 casos de violencia y/o discriminación, de los cuales el 53 % corresponde a personas gay, 31 % a transgénero, 10 % a mujeres lesbianas y el 6 % a bisexuales.



"El 60 % del total atendido concierne a violencia psicológica, seguido por un 27 % de violencia física, 11 % de violencia económica o patrimonial y un 2 % de violencia sexual", añade la Defensoría.



Según cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas al 25 de junio de 2018, fueron registradas 8.346.422 víctimas, de las cuales 2.177 se identificaron como pertenecientes a la población LGBTI.