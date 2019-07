La compañía eléctrica de Nueva York dice que cable defectuoso causó el apagón

EFE





La compañía eléctrica Con Edison, responsable del apagón que afectó a más de 73.000 clientes de Nueva York el pasado sábado, informó este lunes que el problema se dio por un cable de distribución defectuoso que el sistema no aisló como debía.



Según apuntó la empresa en un comunicado, "los sistemas de transmisión no aislaron un cable de distribución de 13.000 voltios defectuoso" situado en unas instalaciones de la calle 64 y la avenida West End, en la zona oeste de Manhattan.



El informe contradice los detalles que dio ayer Con Edison en la primera rueda de prensa en la que participaba uno de sus representantes después del apagón, y en la que Tim Crawley, director de la compañía en Nueva York, afirmó que el cable de la calle 64, que había provocado una importante humareda, no era la causa del incidente.



"Basado en nuestra experiencia con los sistemas de transmisión y distribución, inicialmente pensamos que el cable de 13.000 voltios no estaba relacionado con la interrupción de la transmisión", decía este lunes Con Edison en un cambio de rumbo.



"Mientras que el cable fue el evento que lo inició, el apagón fue un resultado del fallo de los sistemas de protección de la transmisión", agregaba el texto.



La compañía, que se ha enfrentado a fuertes críticas del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, apuntó asimismo que sus trabajadores se centraron desde el principio en restablecer la corriente eléctrica, algo que dijo consiguió hacer en menos de 3 horas para más del 50 % de los afectados, y en menos de 5 para el 100 %.



Por su parte, Cuomo ha descrito el apagón de "inaceptable", puesto que afirma que en una metrópoli como la de Nueva York un fallo de este tipo supone un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, y ha amenazado con retirarle la licencia a la compañía.



"Pagamos a Con Ed, no nos hacen un favor. Deberíamos tener un sistema que anticipe y contemple incidentes previsibles", dijo en declaraciones a los medios locales poco después del corte eléctrico.



"No hay ningún derecho divino que diga que Con Ed deba ser nuestra compañía de servicios públicos. Se les puede reemplazar", agregó este lunes.



El fallo eléctrico afectó al normal funcionamiento del metro, dejó a muchos ciudadanos atrapados en ascensores y hasta una parte de la concurrida Times Square se quedó sin sus luminosos habituales.



Los semáforos tampoco funcionaron, lo que llevó a varios ciudadanos a intentar dirigir el tráfico en las intersecciones.



Las tiendas tuvieron que cerrar y los espectáculos de Broadway no continuaron ya que la mayoría de los teatros cancelaron sus presentaciones, incluido el espectáculo de la cantante Jennifer López en el Madison Square Garden, que ha anunciado la celebración de ese concierto este lunes.