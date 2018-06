Colombia usará ADN para confirmar si cuerpos son de periodistas

EFE

El Instituto de Medicina Legal de Colombia dijo hoy que la carta dental no fue suficiente para identificar plenamente los cuerpos hallados en una zona selvática del suroeste del país y que se cree pueden ser de los periodistas ecuatorianos asesinados por disidencias de las FARC, por lo que harán pruebas de ADN.

"Se informa que terminada la necropsia, la carta dental es totalmente insuficiente para otorgar la plena identidad de los cadáveres encontrados en zona rural de Tumaco. Se trabaja con ayuda de los familiares en análisis genético (ADN) para asegurar la plena identidad", indicó el instituto en su cuenta de Twitter.

Las autoridades colombianas hallaron el pasado 21 de junio cuatro cadáveres que se cree pueden ser del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio secuestrado y asesinado por disidentes de las FARC, liderados por Walter Patricio Arizala, alias "Guacho".

El director de Medicina Legal en la ciudad de Cali, a donde fueron trasladados ayer los cuerpos desde el municipio de Tumaco, Jairo Silva, precisó a periodistas que, por el momento, "no hay la identificación fehaciente, completa y cientificable de los cuerpos". Por lo anterior, precisó, "la confirmación de la identidad se obtendrá solo después de las pruebas genéticas" y que los resultados saldrán el próximo lunes.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, comentó que "en la necropsia lo primero que se encontró es que hay una coincidencia en algunos elementos y prendas de vestir que tenían los ecuatorianos al momento del secuestro y en los rasgos de las cartas dentales".

A pesar de esto, aseveró, "esos no nos elementos de juicio científicos que nos permitan dar la plena identidad". Lo que sí pudo determinar el equipo de forenses es que las personas encontradas tuvieron una muerte violenta por disparo de pistola realizado a corta distancia. Sobre el cuarto cuerpo Valdés señaló que "por las características pensamos que es un miembros del grupo disidente pero hasta no tener los perfiles genéticos no podemos excluir que pueda pertenecer a otra persona secuestrada. Estamos haciendo descarte de hipótesis".

El Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores emitió hoy una nota de protesta por la difusión precipitada de información desde Colombia en el caso del equipo de prensa del diario El Comercio, secuestrado en marzo pasado y asesinado en cautiverio.

La protesta quedó plasmada en una carta enviada por el canciller de Ecuador, José Valencia, a su colega de Colombia, María Ángela Holguín, y difundida hoy en Quito por la Secretaría Nacional de Comunicación.

En ella, Valencia se refiere a información revelada por el Ministerio de Defensa de Colombia sobre el proceso de identificación de tres cuerpos encontrados, que podrían pertenecer al del equipo de prensa integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó el viernes que los estudios de las cartas dentales de tres de los cadáveres confirman "al 99 %" que son los cuerpos de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

En respuesta, el Gobierno de Colombia se declaró hoy sorprendido por la protesta de Ecuador. Al respecto, el Ministerio de Exteriores de Colombia expresó en un comunicado que desde que se registró esta trágica noticia puso "a disposición del Ecuador" todas las "capacidades y ayuda".