Colombia y Perú crearán base datos conjunta para atender migración venezolana

Las autoridades migratorias de Colombia y Perú acordaron hoy crear una base de datos conjunta de los ciudadanos venezolanos que están llegando a ambos países para atender "este fenómeno de la mejor manera".



"En la medida en que tengamos identificada a la población, en esta misma medida podemos implementar mecanismos de incorporación regionales", afirmó el director de Migración Colombia, Cristian Krüger Sarmiento, al término de una reunión en Bogotá con autoridades de Perú y Brasil para exponer la forma en la que enfrentan la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis en su país.



En la reunión, en la que también iban a participar autoridades ecuatorianas, pero que no pudieron asistir por problemas logísticos, Krüger coincidió con el superintendente nacional de migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, en que "la idea es invitar también a los demás países" que reciben venezolanos para que se unan a la iniciativa.



"Queremos generar unos principios básicos, unas ideas básicas para poder atender este fenómeno migratorio de manera regional (...) y uno de los aspectos fundamentales es que las autoridades cuenten con la información de todas estas personas para poder organizar este fenómeno migratorio que cada día está creciendo", añadió.



Según los funcionarios, en Colombia ya se han radicado cerca de un millón de venezolanos, mientras que en Perú ya son más de 400.000.



Es por ello que Sevilla calificó de fructíferos los dos días de reuniones con Colombia, que tuvieron a Brasil como observador, y resaltó que los ingenieros de las autoridades migratorias de ambos países ya "están en contacto" para trabajar en la base de datos.



"Están en contacto para precisamente fortalecer la experiencia ya exitosa de la plataforma de interoperabilidad de la Alianza del Pacífico (...). Ese mismo modelo replicado en la información y en compartir información en tiempo real en los puestos de control fronterizo y los puestos de control migratorio ayudan notablemente", detalló.



El superintendente peruano explicó además que se monitorearán "los ingresos por fronteras, en cuanto a cifras refiere, los desplazamientos, las cifras de salida para poder estar todos articulados", subrayó.



Aseguró además que uno de los problemas que han identificado es que hay venezolanos que han aplicado al mismo tiempo al Permiso Especial de Permanencia (PEP) de Colombia y al Permiso Temporal de Permanencia (PTP).



"Es muy importante que Migración Colombia y Migraciones Perú puedan conocer cuántos de ellos han estado viniendo y optando por ambos procesos, ambos son excluyentes, no se pude contar con un PEP en Colombia y con un PTP en Perú", dijo.



Sevilla dijo además que el intercambio de información es "muy rico" y "valioso", ya que "no solamente le facilita la correcta y oportuna identificación del extranjero que está ingresando sino también que este intercambio de información ayuda a contar con una data de próximas acciones que otros sectores también se van a nutrir".