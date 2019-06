Clinton dice que el cambio climático fuerza a repensar sobre los desastres

Clinton participa en Saint Thomas junto a su esposa, la antigua secretaria de Estado de EE.UU. y excandidata presidencial Hillary Clinton, un una reunión de la Iniciativa Global Clinton (CGI, en inglés) sobre recuperación de los huracanes de 2017 englobada en las actividades de la Fundación Clinton que lidera.



"Estamos aquí para compartir ideas, experiencias y descubrir cómo podemos ayudar mejor a la región del Caribe a ser más fuerte, más segura y más sostenible", dijo Clinton ante la audiencia que siguió su discurso.



La reunión de Saint Thomas sigue a otras realizadas desde 2018 de la Red de Acción para la Recuperación tras un Desastre (Action Network on Post-Disaster Recovery) de la CGI con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de recuperación en los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Dominica y Antigua y Barbuda, principalmente.



"Con la temporada de huracanes de 2019 aquí -comenzó oficialmente el 1 de junio- el trabajo de esta red para garantizar la capacidad de recuperación, la preparación y sostenibilidad en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Dominica y en todo el Caribe es más urgente que nunca", resaltó el expresidente de EE.UU.



Clinton indicó que el cambio climático fuerza a todo el planeta, al menos a los países que no niegan que existe, a repensar lo que requiere la preparación ante desastres y lo que significa la resiliencia.



Está previsto que el matrimonio Clinton haga durante esta reunión, que se clausurará mañana, varios anuncios de nuevos proyectos para ayudar al Caribe a recuperarse y estar mejor preparado ante futuros desastres naturales, tras la devastación sufrida en la región durante la temporada de huracanes de 2017.



El matrimonio Clinton llegó a Saint Thomas tras pasar por las islas de Saint John y Saint Croix, donde visitaron algunos de los proyectos apoyados por su Red de Acción para la Recuperación tras un Desastre que tienen como objetivo dar soporte a la población del área del Caribe.



Según la CGI, los proyectos e intervenciones para desarrollo que ayudan a las comunidades del Caribe afectadas por los huracanes de 2017 requieren de una inversión financiera significativa, plazos de tiempo largos y la participación de diferentes instituciones de la comunidad internacional.



Con la comunidad global mirando al Caribe como un modelo para abordar el cambio climático en el siglo XXI, según la CGI es más crítico que nunca encontrar formas efectivas y asequibles para combatir efectivamente el cambio climático.



La jornada de hoy, además de con Clinton, contó con la participación del primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, entre otros.



La reunión continúa mañana con la sesión plenaria, en la que uno de los temas abordados será "Líderes en la vanguardia del cambio climático", que contará como conferenciantes con la participación de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el arquitecto Kurt Marsh y Jesús Espinosa, profesor de biología marina y ciencias ambientales, entre otros.



El segundo de los temas de la sesión plenaria será "Propiciando el crecimiento de las pequeñas empresas para la prosperidad económica", con la participación de Bill Clinton, el primer ministro de Aruba, Evelyn Wever-Croes, y el de Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie.



Esta de las Islas Vírgenes de Estados Unidos es la cuarta y última reunión de la Red de Acción para la Recuperación tras un Desastre de la CGI centrada en ayudar a la región tras la devastación provocada por los huracanes Irma y María de septiembre de 2017.



La cooperación entre los países del Caribe fue apuntada como la clave para avanzar en el desarrollo económico de la región y como forma de afrontar los desastres naturales en la anterior reunión de la CGI celebrada en Puerto Rico el pasado mes de enero.