Cinco muertos y un sospechoso detenido en tiroteo en un periódico en EE.UU.

Al menos cinco personas murieron hoy y varias más resultaron heridas en un tiroteo en el edificio de un periódico local en Annapolis (Maryland, EE.UU.), donde un sospechoso fue detenido, aunque sus motivaciones todavía se desconocen.



El suceso se registró en el edificio del diario local Capital Gazette, en cuyo interior el atacante abrió fuego.



"Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas", señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa.



En esa comparecencia, el teniente Ryan Frashure, portavoz de la Policía del condado de Anne Arundel, donde tuvo lugar el tiroteo, precisó que numerosos heridos habían sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.



Frashure explicó que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el "sospechoso ya se encuentra bajo custodia" policial a la espera de ser interrogado por las autoridades.



"Solo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso", aseguró.



Posteriormente, en otra declaración a la prensa, Frashure dijo que el detenido es un hombre blanco que no llevaba consigo ningún tipo de identificación y que empleó una arma de "cañón largo".



El jefe del Gobierno del condado de Anne Arundel, Steven Schuh, elogió la labor de los servicios de emergencias, puesto que "si no hubieran llegado tan rápido como lo hicieron, esto podía haber sido mucho peor".



Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, utilizó las redes sociales para trasladar sus condolencias a los familiares de la víctimas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.



"Antes de salir a Wisconsin me informaron sobre el tiroteo en el Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Mis pensamientos y oraciones son para las víctimas y sus familias. Gracias a todos los miembros de los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar de los hechos", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Un presunto testigo del tiroteo empleó la misma red social para informar de que los disparos atravesaron una puerta de cristal de las oficinas del periódico hiriendo a varios empleados.



"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas ser tiroteadas mientras tú permaneces agazapado bajo tu escritorio y escuchas al tirador volver a cargar el arma", tuiteó Phil Davis, periodista del Capital Gazette, especializado en sucesos.



Este tiroteo ha tenido repercusiones en otras partes del país, como Nueva York, donde la Policía reforzó la seguridad en varios medios de comunicación de la ciudad.



Imágenes facilitadas por distintos medios mostraron a policías en la puerta de las sedes de cadenas como CBS y en la del diario The New York Times, unas medidas que regularmente se aplican cuando hay un atentado o un ataque grave en Estados Unidos.



El Departamento de Policía de Nueva York indicó que el despliegue especial "no está basado en ninguna amenaza específica" sino que se trata de una "práctica habitual" en este tipo de situaciones.