Cierran aeropuertos, puertos y servicios de trenes en Florida por Dorian

EFE





La posible llegada del potente huracán Dorian a las costas del este de Florida este lunes llevó al cierre de aeropuertos y puertos y a suspender los servicios de trenes, además de retrasar la vuelta a clase de miles de alumnos escolares y universitarios.



El huracán de categoría 5, la máxima de la escala Saffir Simpson, llegó este domingo al archipiélago de las Bahamas y seguirá mañana descargando su furia sobre dichas islas mientras avanza lentamente hacia el oeste, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



Se espera que este monstruoso ciclón, con vientos de 185 millas por hora (259 km/h), esté cerca de la costa de Florida el lunes por la tarde o a más tardar el martes.



El aeropuerto internacional de Palm Beach anunció hoy que no estará operativo mañana lunes, mientras los de Fort Lauderdale y Miami están atentos al curso de Dorian para decidir si hacen lo propio, según dijeron sus portavoces a medios locales.



Además, el puerto de los Everglades, situado cerca de Fort Lauderdale, ha anunciado que no funcionará el lunes y PortMiami que suspenderá operaciones desde el domingo por la tarde.



Los cruceros que tenían prevista su llegada o salida para el lunes o martes han sido reprogramados para el miércoles en adelante.



La compañía ferroviaria privada Virgin Trains, antes llamada Brightline, que opera una línea entre Miami y Palm Beach, no prestará servicios el lunes, ni tampoco circularán ese día los trenes interurbanos de la compañía pública Tri-Rail por el sur de Florida.



Amtrack, compañía ferroviaria de ámbito nacional, también suspendió sus servicios en Florida.



"Este ciclón es muy peligroso e impredecible. Por favor, esté preparado y manténgase a salvo", señaló Virgin Trains en un comunicado.



La Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida indicó que desconoce por ahora cuando se reanudará el servicio de trenes Tri-Rail, pero que sus esfuerzos se centrarán en reanudarlo lo antes posible para el caso de que sean necesarios para ayudar en la recuperación tras el paso de Dorian.



Los avisos y advertencias del Centro Nacional de Huracanes abarcan una amplia zona de la costa este de Florida, cuyo punto más meridional es Deerfield Beach, a unos 42 kilómetros al norte de Miami.



Aunque Miami queda fuera de los patrones de trayectoria de Dorian, los colegios públicos del condado de Miami-Dade no abrirán sus puertas el martes, día en que estaba previsto el regreso a las aulas después de las vacaciones estivales, y permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.



La misma medida tomó el vecino condado de Broward, así como las autoridades de los colegios católicos de Miami-Dade y de la mayoría de las universidades del sur de Florida.



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, exhortó este domingo a "no subestimar la fuerza" de Dorian, que tocó tierra en uno de los cayos de las islas Abacos, pertenecientes al archipiélago de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora (295 kilómetros por hora), nunca antes registrados en ese lugar.



DeSantis recordó que la fuerza de Dorian solo es equiparable a la del huracán que el Día del Trabajo del año 1935 causó una "destrucción total" en el sur del estado y especialmente en los Cayos de Florida.