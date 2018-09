Cientos de perros y sus amos corren en Nicaragua para apoyar a zoológico 

EFE

online@laestrella.com.pa



Cientos de perros corrieron hoy en Nicaragua, de la mano de sus amos, para apoyar al Zoológico Nacional, que a inicios de agosto emitió un "SOS" debido al impacto negativo sufrido por la crisis sociopolítica que atraviesa el país.



Las mascotas participaron este domingo en el denominado "Perrorun 2018", un recorrido de 5 kilómetros en las afueras de Managua, con el objetivo de colectar dinero para el alimento de cientos de animales silvestres que alberga el Zoológico Nacional.



"Hace tres meses estábamos bastante desanimados porque no sabíamos cómo íbamos a hacer con esta situación, pero la gente nos ha llevado frutas y ha respondido al llamado que hicimos", dijo a Efe la directora del zoológico, Marina Argüello.



Cada mes el Zoológico Nacional recibe del Gobierno el equivalente a unos 12.500 dólares para funcionar, según Argüello, sin embargo, el centro necesita el doble de esa cantidad para cubrir su presupuesto, que es sufragado por el ingreso de visitantes, aporte que cayó de forma drástica desde el estallido social de abril.



La crisis obligó al zoológico a recortar su personal en plena crisis, pero gracias a las donaciones de las personas el alimento no le ha fallado a los animales, sostuvo Arguello.



El presupuesto del Zoológico Nacional incluye un mariposario, así como el Centro de Rescate de Animales y el Centro de Reproducción de Animales.



El centro es conocido por su alto sentido de humanidad en el trato a los animales, así como sus éxitos en la reproducción de ejemplares en cautiverio, y la masiva liberación de estos, de forma periódica, en sus ambientes naturales.



Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según diversos organismos no gubernamentales, aunque el Gobierno de Ortega solo reconoce 198 víctimas.



Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.