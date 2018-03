Chile pide a la CIJ que desestime "todas las demandas" de Bolivia

EFE

El representante de Chile, Claudio Grossman, pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que desestime "todas las demandas" que Bolivia ha presentado para reclamar a su país una negociación sobre su eventual acceso soberano al Océano Pacífico.



"Bolivia ha retratado a Chile como un carcelero del pueblo boliviano. Chile rechaza firmemente esa caracterización errónea", dijo Grossman, quien añadió que su país "ha sido y continúa siendo un vecino cooperativo y amistoso".



"No hay y nunca ha habido una obligación legal que obligue a Chile a negociar el acceso soberano al mar para Bolivia, ya sea ésta una obligación de conducta o de resultado", añadió el representante chileno.



Chile contestó así a la petición oficial de Bolivia, que ha reclamado por un lado que Chile se siente a negociar de buena fe -obligación de conducta- y que dichas conversaciones tengan como desenlace final la obtención por parte de La Paz de un acceso soberano al Pacífico -obligación de resultado-.



La sesión de hoy arrancó con el abogado de Chile, Harold Hongju Koh, quien aseguró que Bolivia no ha aclarado "a partir de cuando surgió esa obligación", a pesar de que La Paz interpuso su demanda hace cinco años.



Bolivia ha argumentado que ese compromiso habría surgido a lo largo de los últimos cien años a través de notas diplomáticas, contactos y negociaciones directas que ambos Estados mantuvieron para tratar el tema.



El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se mostró tajante al concluir la sesión. Dijo que su país "ha construido un relato basado en la verdad, la justicia y anclado en el derecho internacional" y calificó los alegatos orales presentados por su equipo jurídico como "macizos, contundentes y demoledores".



"Nos preguntamos qué es exactamente lo que Bolivia buscaba en esta corte", apuntó el canciller, pues a su parecer La Paz "pretende obligar a Chile a negociar a perpetuidad hasta que se vea cumplida su obsesión, su fijación y su exigencia de obtener territorios soberanos chilenos".



El canciller añadió que la cesión de territorios "jamás" la aceptará porque "lo único perpetuo es el Tratado de 1904", el cual fijó las fronteras entre ambos Estados.



Ese acuerdo se firmó tras la Guerra del Pacífico y significó para Bolivia la pérdida de unos 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.



Según Bolivia, sus posibilidades de desarrollo se han visto reducidas desde entonces al no contar con un acceso soberano al mar por el cual exportar sus recursos naturales.



La delegación de La Paz no intervino hoy ante los jueces, pues su último turno fue el lunes, pero el representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, dijo a la prensa que Chile cayó hoy en "vacíos y contradicciones".



Llorenti criticó que el equipo jurídico del país vecino mostrara hoy a los magistrados, casi al terminar el juicio, un tuit reciente del presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que decía que la ciudad chilena de Antofagasta "fue, es y será territorio boliviano".



"Me parece muy extraño que la delegación chilena le dé más valor a un tuit que a una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA)", dijo Llorenti.



El representante boliviano se refería a las once resoluciones que la OEA aprobó entre 1979 y 1989, en las cuales se les pedía a La Paz y Santiago, con formulaciones diversas, una solución para resolver el tema marítimo.



La decisión de los magistrados no tiene una fecha fijada, aunque se espera que se dé a conocer a finales de 2018 o principios de 2019.



Aunque generalmente transcurren de seis a ocho meses entre el final de las vistas orales y la decisión de la CIJ, factores como la carga de trabajo de los jueces o la complejidad del caso podrían influir a la hora de establecer la fecha de la sentencia, dijeron a Efe fuentes del tribunal.