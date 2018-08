El chavismo marcha nuevamente para rechazar el atentado contra Maduro

EFE

Miles de chavistas se volvieron a movilizar hoy en Caracas para expresar su rechazo al atentado que sufrió el sábado 4 de agosto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que acusó del fallido ataque a los diputados Juan Requesens, Julio Borges y al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.



La movilización convocada y organizada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene previsto realizar un recorrido por el este de la capital del país, en puntos que son conocidos por ser bastión de la oposición, hasta llegar al centro donde el chavismo tiene mayor control.



"Estamos en la calle nuevamente con nuestra principal consigna y nuestra principal acción que es la paz", dijo el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, que aseguró que la población "está saliendo a defender" a Maduro.



El también presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente -un órgano no reconocido por buena parte de la comunidad internacional por la forma en la que se eligió-, indicó que el ataque ocurrido el pasado día 4 contra Maduro "es una cultura que viene directamente desde Colombia".



"Es en Colombia donde han asesinado a candidatos presidenciales, han asesinado a dirigentes todos los días. No es aquí en Venezuela, es en México donde lo hacen. Esa cultura no debe imponerse aquí en Venezuela", dijo.



Durante la marcha, los manifestantes expresaron su rechazo a que se quiera "tumbar" al presidente y señalaron que si la oposición quiere el poder entonces debe obtenerlo por "votación directa".



El lunes pasado el chavismo marchó en el oeste de Caracas para expresar su respaldo a Maduro dos días después de que ocurriera el fallido atentado.



Durante el resto de la semana se registraron manifestaciones en algunos estados del país en apoyo al jefe de Estado organizadas por el PSUV.



Por el fallido atentado, el martes fue detenido el diputado Requesens y en un procedimiento exprés se le despojó su inmunidad parlamentaria, al igual que contra Borges, quien se encuentra en Colombia.



El Gobierno venezolano ha dicho que solicitó al Gobierno colombiano la extradición de Borges y ha pedido a Perú y a Estados Unidos la captura de otros implicados, que según Venezuela, están en estos territorios.



Según la Fiscalía, de momento, son 19 los involucrados.