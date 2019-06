Celebran apertura de puerta en un muro privado construido entre EEUU y México

EFE





La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) celebró la decisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) de mantener una puerta abierta en el muro fronterizo que construyó el grupo anitinmigrantes "We Build the Wall" en Nuevo México.



"Fue una reacción lógica y la apoyamos, hay que ver cuál es su decisión final, hasta ahora ese cerco viola la ley, el grupo traspasó un área que no les pertenece, así que la comisión del agua tenía cierta obligación de abrir", dijo este martes a Efe Peter Simonson, director ejecutivo de ACLU de Nuevo México.



We Build the Wall (Construimos el muro) anunció recientemente que había construido una barda de media milla través de una carretera de propiedad federal, adyacente a una parcela privada, pero el lunes los funcionarios de IBWC ordenaron la apertura de una gran puerta al libre tránsito por tiempo indefinido.



Los funcionarios argumentan que los constructores de la cerca de acero, erigida a principios de junio en Sunland Park (Nuevo México), localidad cercana a El Paso (Texas), no habían obtenido la debida autorización para construir en tierras federales y cortar el acceso a vías fluviales y a un monumento público.



"Esto normalmente se hace mucho antes de un proyecto de construcción, piensan que pueden construir ahora y hacer preguntas más tarde, y no es así como funciona", comentó Lori Kuczmanski, portavoz de IBWC.



La puerta abre aproximadamente 33 pies (10 metros), y permite el acceso a un dique, a una presa y al memorial histórico Monument One.



El viernes último, la ACLU pidió a IBWC que detenga la construcción del muro privado por limitar el acceso al monumento y que elimine inmediatamente todas las barreras en terrenos públicos construidos por el grupo antiinmigrante.



"La misma comisión de agua dijo se construyó sin permiso, lo hicieron sin tener ninguna indicación de parte de ellos, y eso para mí sería una razón buena para no darle permiso después; traspasaron las leyes, montaron su cerca sobre un camino federal que lleva a un monumento nacional", expresó Simonson.



La decisión de abrir una parte de la valla financiada por una colecta de GoFundMe, provocó una serie de tweets del fundador de We Build the Wall, Brian Kolfage, quien afirmó que "México acaba de abrir todas las puertas" a través de IBWC para una "invasión masiva".



"Se debe tomar como un grano de sal cualquier cosa que diga ese grupo; su concepto es pasar sobre la ley y se sienten con derecho porque su presidente (Donald Trump) controla el país y creen que son iguales. Por esa razón intervenimos, porque sabemos que hay leyes que nos protegen", aclaró Simonson.



Kuczmanski señaló que mantendrán la vía abierta hasta que tomen una "decisión mutua sobre cómo operará esta compuerta".



Con sede en Florida, "We Build the Wall" dijo haber recaudado 23 millones de dólares para esta tarea. El primer segmento del muro en SunLand Park cuenta con sensores de movimiento, cámaras de video y luces.



Una vez terminado, el muro medirá 2.300 pies (700 metros) de largo y unirá dos segmentos de muro fronterizo ya existentes que se encuentran en la base del monumento conocido como Monte Cristo Rey, a un lado el Río Grande, en Nuevo México.