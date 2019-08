Cejil: la detención indefinida de la niñez migrante profundizará la violación de DDHH

EFE





El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) alertó que la medida anunciada por EE.UU. de autorizar la detención de familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, "profundizará las violaciones de derechos humanos con necesidad de protección internacional".



"El derecho internacional es claro: la niñez migrante no puede ser detenida bajo ningún motivo", agregó en una declaración a Efe Marcela Martino, subdirectora del Cejil, una organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fundada en 1991.



El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un plan destinado a permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, con el fin de frenar la avalancha de inmigrantes sin papeles que llegan de Centroamérica.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó en un comunicado que la decisión, que será publicada en el Registro Federal el próximo viernes y entrará en vigor en 60 días desde entonces, está destinada a poner fin al llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 establece medidas de protección para los niños migrantes no acompañados, desde prestaciones sociales a períodos de detención máximos.



El secretario del DHS en funciones, Kevin McAleenan, explicó en Twitter que "la acción de hoy aborda una debilidad impuesta por los tribunales a la ley de inmigración, que impidió que el DHS detuviera a familias unidas durante más de 20 días y codifica compromisos críticos sobre las condiciones para los menores bajo cuidado federal".



"De entrar en vigor la medida anunciada por la Administración Trump, que se suma a sus esfuerzos por detener la migración por la frontera sur a toda costa, se profundizarán las violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes y aquellas personas en necesidad de protección internacional", alertó Martino.



La subdirectora del Cejil recordó que quienes serán sujetos de esas medida "son niños y niñas provenientes de situaciones de alto riesgo y violencia",.



"Es imperativo velar por el interés superior de la niñez y salvaguardar su integridad física y mental, al igual que la plena vigencia de sus derechos humanos", añadió la directiva del Cejil, un ente que también es consultor ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos.



La medida anunciada este miércoles por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, refuerza sus intento por frenar la migración de familias indocumentadas, que se ha disparado en los últimos meses.



Llega después de que en mayo se batiera la cifra récord de 132.870 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México, de las que 84.491 correspondieron a unidades familiares (que las autoridades definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal).



La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) indicó que investigan "el tráfico de niños y los documentos fraudulentos usados", que, aseguran, aprovechan los "vacíos legales en la migración de las familias".