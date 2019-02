Casi una veintena de feminicidios al inicio del año ponen en alerta a Bolivia

EFE

Los 19 casos de feminicidio registrados en Bolivia en lo que va de año generaron este miércoles la alerta desde la Fiscalía y la oposición en el país, para que la sociedad se conciencie sobre la necesidad de acabar con esta lacra.



"En lo que va del año tenemos 19 casos registrados de feminicidios. Haciendo cálculos, cada dos días una mujer es victimada", advirtió el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa.



El fiscal instó "a que en las escuelas y principalmente en la familia se inculquen valores como la cultura de paz, el respeto a las personas y la no tolerancia a la violencia", según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Bolivia.



Lanchipa expresó su preocupación por el incremento de la violencia hacia sectores vulnerables como las mujeres y los niños, lo que a su juicio muestra que no basta con hacer leyes, sino que hay que trabajar desde el seno de la familia inculcando valores de respeto a la vida, de acuerdo con la Fiscalía.



Desde la oposición, el senador demócrata Óscar Ortiz, candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, calificó estos datos de "drama nacional" y "fracaso de la sociedad boliviana".



Ortiz reclamó ante los medios que la lucha contra la violencia hacia la mujer sea un "tema prioritario" en la agenda política boliviana, tanto con medidas preventivas como con "sanciones ejemplificadoras".



El político advirtió de que el país no puede "seguir mirando como si fuera un caso más" cada muerte violenta de una mujer, sino que debe existir una permanente "alerta contra la violencia".



Bolivia cuenta desde 2013 con una ley integral contra la violencia hacia la mujer, que tipifica el delito de feminicidio con treinta años de cárcel sin derecho a indulto.



Según datos de la fiscalía, en 2013 se registraron 26 feminicidios en el país, 71 en 2014, 110 en 2015, 111 en 2016, 109 en 2017 y 128 en 2018, sumando 555 desde la promulgación de la ley.



De los 555 casos registrados, 220 concluyeron con sentencias condenatorias, 324 están en proceso y 11 fueron recalificados o extinguidos, de acuerdo con estos datos.