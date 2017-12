Casa Blanca registra rotación de personal récord en el primer año de Trump

EFE

La Casa Blanca ha registrado un nivel récord de rotación de personal en el primer año de la administración Trump, según The Wall Street Journal.

Durante el primer año de Trump en el cargo, su administración ha registrado un nivel de rotación de 34 por ciento, mayor que cualquier otra administración de los últimos 40 años, según Kathryn Dunn-Tenpas, investigadora de Brookings Institute citada por el diario.

El índice de rotación de personal duplica al segundo mayor registrado en 1981, cuando la administración del presidente Ronald Reagan registró una rotación de 17 por ciento.

Para el diario, 21 de los 61 funcionarios rastreados han dimitido, han sido despedidos o han sido reasignados. "No sólo duplica el porcentaje, sino que las personas que han salido han ocupado cargos de niveles sumamente altos", dijo Dunn-Tenpas.

"El primer año siempre parece haber traspiés en el personal, a menudo porque las habilidades que funcionaron bien en la campaña no siempre se ajustan a lo necesario para gobernar", señaló. "En este caso, es un presidente sin experiencia en el gobierno y las personas que lo rodean tampoco tienen experiencia".

"La administración Trump ha sido asolada por la controversia de estas partidas, incluyendo la destitución del ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y del ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci", añadió.

Otros funcionarios de alto nivel que han salido de la administración incluyen al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Reince Priebus, el ex secretario de prensa Sean Spicer y los ex asesores Steve Bannon y Sebastian Gorka. Fin