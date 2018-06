La Casa Blanca confirma la cumbre en Helsinki de Trump y Putin el 16 de julio

EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán el próximo 16 de julio en la capital de Finlandia, Helsinki, confirmó hoy la Casa Blanca.



"Los dos líderes tratarán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y una variedad de cuestiones de seguridad nacional", según la fuente, que no dio más detalles sobre el encuentro.



La cumbre entre Trump y Putin fue anunciada de forma simultánea por el Kremlin y la Casa Blanca y llega en medio de fuertes tensiones entre Washington y Moscú.



Las relaciones entre los dos países atraviesan su peor momento desde la desintegración de la Unión Soviética, sobre todo después de la anexión de Crimea por Moscú, la injerencia de Rusia en el conflicto de Ucrania y el respaldo del Kremlin al régimen sirio de Bachar al Asad.



Además, la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2016, investigada por el fiscal especial Robert Mueller, es otro foco de fricción entre ambas naciones.



El propio Trump señaló hoy en su cuenta de Twitter que el Gobierno ruso "continúa diciendo que no tuvieron nada que ver con entrometerse" en los comicios electorales en los que él se impuso a su rival demócrata, Hillary Clinton.



Trump y Putin se reunieron por primera vez en julio pasado durante la cumbre del G20 en Alemania, pero no se han visto desde entonces y ahora buscan un encuentro bilateral más amplio.



Durante la cumbre del G7, a comienzos de junio en Canadá, Trump propuso que Rusia se reincorpore a ese grupo de las principales economías del mundo, del que fue expulsada en 2014 tras la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea.



Aunque EE.UU. mantiene duras sanciones a Rusia, Trump se ha mostrado deseoso de mejorar las relaciones, algo que ha inquietado a la oposición demócrata debido a la posibilidad de que el entorno del actual mandatario facilitara la injerencia rusa en las elecciones de 2016.